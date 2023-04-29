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Kirli oyunlar!

Beşiktaş Kulübü zehir zemberek açıklamalarda bulundu: Türk futboluna pusu kültürünü getirenlere, kabak tadı veren senaryolarla haksız kazanç elde etmeye çalışanlara ve "Ligi bitirtmeyiz" algısını yayanlara asla geçit vermeyeceğiz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Kirli oyunlar!

Beşiktaş kulübü, yarın akşam Vodafone Park'ta oynanacak G.Saray derbisi öncesinde zehir-zemberek açıklamalarda bulundu. "Türk Futboluna Pusu Kültürünü Getirenlere Geçit Yok" başlığıyla yayınlanan haberde çok sert ifadeler kullanıldı. Siyah- beyazlıların resmi siteden yaptığı açıklamanın tamamı şöyle: "G.Saray'ın, sosyal medyadaki trollerinin aldıkları talimat sonrası planlı olarak aynı anda başlattıkları algı operasyonunda dozu her geçen gün artırdıklarını dikkatle takip etmekteyiz.


KUMPASIN FİTİLİ ATEŞLENDİ
Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin derbiye Ali Şansalan'ın atanmasını istediği şeklinde aslı olmayan bir iddiayı ortaya atmak suretiyle kirli kumpasın fitilini ateşleyenler, bu kez yapay zeka marifetiyle Ali Şansalan'ı baskı altına almaya çalışarak sahneledikleri kirli oyunda ikinci perdeyi açmışlardır. Hakem Ali Şansalan'ın başta Galatasaray cenahı olmak üzere son olarak onlara eklemlenen F.Bahçe cephesinden günlerdir kendisi hakkında yapılan spekülasyonlardan olumsuz etkilenmiş bir halde sahaya çıkacağı düşüncesindeyiz


Adil yönetim tarzı ile bilinen Ali Şansalan'ın zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan maçta adaleti sağlıklı tesis edebilecek akılla bir yönetim sergileyip sergileyemeyeceği konusunda endişe duymaktayız. Beşiktaş olarak; sistematik şekilde yıpratılan ve baskı altına alınmak istenen Şansalan'ın yerine derbiyi başka hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz ve buna muhalefet etmeyeceğimizi beyan ederiz. Şansalan'ı istemediğini belli eden rakibimizin de çağrımızı olumlu bularak destekleyeceğini düşünmekteyiz.


BELGELERİ HEMEN AÇIKLAYIN
Türk futboluna pusu kültürünü getirenlere, kabak tadı veren senaryolarla haksız kazanç elde etmeye çalışanlara, "Ligi bitirtmeyiz" algısını yayanlara asla geçit vermeyeceğiz. Bunu söyleyenler istediklerini elde edince kapalı kapılar ardına saklanma yolunu seçmişlerdir. "Lig sonunda her şeyi açıklayacağız" diyenler şampiyon olduktan sonra adeta ortadan kayboldular. Karşımızdaki rakip aynı, yöntem aynı. Şimdi de "Belgeleri açıklarız" tehditleri savuruyorlar. Manipülasyonu bırakın, buyrun açıklayın. Ama iş işten geçmeden açıklayın.

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