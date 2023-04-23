Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları sürüyor.
Bu seneyi en iyi şekilde bitirmek isteyen iki takım, bir yandan da transfer operasyonuna odaklandı.
Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları sürüyor.
Bu seneyi en iyi şekilde bitirmek isteyen iki takım, bir yandan da transfer operasyonuna odaklandı.
Ligde 3. sırada yer alan siyah beyazlılar ise sezonu iyi bir noktada tamamlama peşinde.
Öte yandan iki ekip, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya gelecek.
30 Nisan Pazar günü oynanacak olan kritik maç, zirve yarışını da yakından ilgilendiriyor.
Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Ezeli rakipler, gelecek hafta oynanacak maç öncesinde transferde karşı karşıya geldi.
Yeni sezonda iddialı hamleler yapmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldıza talip oldu.
Transferle ilgili haberi Fransız basını duyurdu.
İşte o isim...
aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Jeunesfooteux'den aktardığı habere göre Beşiktaş ve Galatasaray, Toulouse forması giyen Branco van den Boomen'i kadrosuna katmak istiyor.
İki kulübün transfer için kıyasıya bir yarışa girdiği belirtildi.
Fransız ekibiyle kontratı haziran ayında sona erecek orta saha, Toulouse'dan kesin olarak ayrılacak.
Toulouse Başkanı Damien Comoli'nin, 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yenilemek için her şeyi yaptığı ancak başarılı olamadığı kaydedildi.
Öte yandan, Hollandalı futbolcuyla PSV ile birçok Avrupa kulübünün daha ilgilendiği aktarıldı.
van den Boomen'in transfer durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Yıldız isim bu sezon Fransa 2. Ligi'nde 34 maça çıktı.
Branco van den Boomen bu karşılaşmalarda 6 gol attı.
Ayrıca 12 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Boomen kariyerinde, De Graafschap, FC Eindhoven, Heerenveen ve Willem gibi takımlarda da forma giymişti.