Haberler Beşiktaş Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımın, transferde de karşı karşıya geldiği ve aynı oyuncuyu istediği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 14:56
Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Galatasaray'da sezon sonu transfer çalışmaları sürüyor.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Bu seneyi en iyi şekilde bitirmek isteyen iki takım, bir yandan da transfer operasyonuna odaklandı.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Cimbom, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Ligde 3. sırada yer alan siyah beyazlılar ise sezonu iyi bir noktada tamamlama peşinde.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Öte yandan iki ekip, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya gelecek.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

30 Nisan Pazar günü oynanacak olan kritik maç, zirve yarışını da yakından ilgilendiriyor.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Ezeli rakipler, gelecek hafta oynanacak maç öncesinde transferde karşı karşıya geldi.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Yeni sezonda iddialı hamleler yapmak isteyen Beşiktaş ve Galatasaray aynı yıldıza talip oldu.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

İki kulübün transfer için kıyasıya bir yarışa girdiği belirtildi.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Fransız ekibiyle kontratı haziran ayında sona erecek orta saha, Toulouse'dan kesin olarak ayrılacak.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Toulouse Başkanı Damien Comoli'nin, 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yenilemek için her şeyi yaptığı ancak başarılı olamadığı kaydedildi.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Öte yandan, Hollandalı futbolcuyla PSV ile birçok Avrupa kulübünün daha ilgilendiği aktarıldı.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

van den Boomen'in transfer durumunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Yıldız isim bu sezon Fransa 2. Ligi'nde 34 maça çıktı.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Branco van den Boomen bu karşılaşmalarda 6 gol attı.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Ayrıca 12 de asist yaptı.

Derbi öncesi sürpriz transfer kapışması! Beşiktaş ve Galatasaray...

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Boomen kariyerinde, De Graafschap, FC Eindhoven, Heerenveen ve Willem gibi takımlarda da forma giymişti.

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