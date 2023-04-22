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Ümraniyespor 0-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'a konuk oldu. Beşiktaş mücadeleyi 2-0 kazandı ve iyi formunu sürdürdü. İşte karşılaşmanın detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 20:56 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 21:02
Ümraniyespor 0-2 Beşiktaş (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş mücadeleyi 2-0 kazandı ve iyi formunu devam ettirdi. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri 25. dakikada N.Redmond ile 71. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş, 62 puana ulaşarrak 3. sırada yer alırken, Ümraniyespor ise 23 puanla 18. sırada kendine yer buldu.

Beşiktaş'ta son haftaların yılıdızı N.Redmond son 5 maçta 4 gol 3 asiste imza attı. Vincent Aboubakar ise son 7 maçta 7 gol kaydetti.

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