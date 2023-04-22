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Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi iki takımı da kart paniği sardı. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da önemli isimler sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 14:18 Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 15:13
Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Zirve yarışını etkileyecek karşılaşmada Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Zorlu mücadelede 30 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Galatasaray şu ana kadar ligde 28 maç sonunda 69 puan topladı.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Cimbom en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Sarı kırmızılılılar, Beşiktaş'ın ise 10 puan önünde yer alıyor.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Beşiktaş ise oynadığı 29 maçta 59 puan elde etti.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Siyah beyazlılar ligde 3. sırada yer alıyor.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Kartal, şampiyonluk yarışının uzağında kalmış durumda.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Öte yandan dev derbiye kısa bir süre kala iki takımda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Beşitaş ise deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

İki ekip dev derbiye eksiksiz bir kadroyla çıkmak istiyor.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Bu doğrultuda hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan futbolcular bulunuyor.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

O isimler 31. haftada oynanacak maçlarda sarı kart görmeleri durumunda dev karşılaşmada forma giyemeyecek.

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

İŞTE O FUTBOLCULAR:

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

CENK TOSUN (BEŞİKTAŞ)

Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

MAURO ICARDI (GALATASARAY)

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