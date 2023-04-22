Derbi öncesi Beşiktaş ve Galatasaray'da sarı kart paniği!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak.
Zirve yarışını etkileyecek karşılaşmada Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Zorlu mücadelede 30 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir maça sahne olacak.
Zirve yarışını etkileyecek karşılaşmada Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Zorlu mücadelede 30 Nisan Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
Galatasaray şu ana kadar ligde 28 maç sonunda 69 puan topladı.
Cimbom en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider durumda bulunuyor.
Sarı kırmızılılılar, Beşiktaş'ın ise 10 puan önünde yer alıyor.
Beşiktaş ise oynadığı 29 maçta 59 puan elde etti.
Siyah beyazlılar ligde 3. sırada yer alıyor.
Kartal, şampiyonluk yarışının uzağında kalmış durumda.
Öte yandan dev derbiye kısa bir süre kala iki takımda önemli gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray, 31. hafta maçında sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.
Beşitaş ise deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak.
İki ekip dev derbiye eksiksiz bir kadroyla çıkmak istiyor.
Bu doğrultuda hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında olan futbolcular bulunuyor.
O isimler 31. haftada oynanacak maçlarda sarı kart görmeleri durumunda dev karşılaşmada forma giyemeyecek.
KEREM AKTÜRKOĞLU (GALATASARAY)
SACHA BOEY (GALATASARAY)
SERGIO OLIVEIRA (GALATASARAY)