Rakip Atletico Madrid

Beşiktaş, bu akşam Atletico Madrid'i ağırlayacak. İki dev kulüp, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin neden olduğu yaraları sarmak amacıyla "Together for Türkiye - Türkiye için Hep Birlikte" adıyla dostluk maçı yapacak. Saat 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak olan müsabakadan elde edilecek bilet, yayın, sponsorluk dahil tüm gelirler deprem bölgesine bağışlanacak. Karşılaşma öncesinde özel olarak hazırlanan formalarla sahaya çıkacak olan iki takımın oyuncuları, toplumsal sorumluluk bilincini yansıtarak, futbol camiasının birlik ve beraberlik mesajını tüm dünyaya duyuracaklar.