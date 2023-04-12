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Beşiktaş - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE

Beşiktaş ile Atletico Madrid, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerin yaralarını sarmak adına hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan müsabaka, Vodafone Park'ta oynanıyor. Beşiktaş - Atletico Madrid maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2023 Çarşamba 20:19
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE

Beşiktaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım maçı organize edileceğini duyurdu.

Tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan müsabakada Beşiktaş ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki dostluk maçına Vodafone Park ev sahipliği yapıyor.

11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Umut, Berkay, Maxim, Gedson, Ghezzal, Muleka, Semih

Atletico Madrid: Grbic, Doherty, Witsel, Marco, Reguilon, Kondogbia, Lemar, Barrios, Saul, Correa, Carlos

BEŞİKTAŞ - ATLETICO MADRID MAÇI CANLI İZLE 📺

BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Beşiktaş'ın sahasında Atletico Madrid'i ağırladığı maç NTV ve Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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