Beşiktaş - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE

Beşiktaş, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım maçı organize edileceğini duyurdu.



Tüm gelirleri depremzedelere bağışlanacak olan müsabakada Beşiktaş ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki dostluk maçına Vodafone Park ev sahipliği yapıyor.

11'LER:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Umut, Berkay, Maxim, Gedson, Ghezzal, Muleka, Semih



Atletico Madrid: Grbic, Doherty, Witsel, Marco, Reguilon, Kondogbia, Lemar, Barrios, Saul, Correa, Carlos

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BEŞİKTAŞ-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş'ın sahasında Atletico Madrid'i ağırladığı maç NTV ve Star TV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.