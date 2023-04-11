Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! Transferi...

Hull City forması giyen Ozan Tufan, Beşiktaş yolunda! Şenol Güneş ile tekrar çıkışa geçeceğini düşünen Ozan, net olarak Türkiye'ye dönme kararı aldı.
BEŞİKTAŞ'TA OZAN TUFAN SESLERİ
Akşam'ın haberine göre; Ozan Tufan'ı yakından takip eden Beşiktaş için kritik bir süreç başladı. Milli oyuncu an itibarıyla Türkiye'ye dönme kararı aldı ve en güçlü aday da Beşiktaş.
Şenol Güneş ile tekrar bir araya gelme ihtimali Ozan'ı Beşiktaş'a yönlendirirken, ayrıca da oyuncunun burada yeniden çıkışa geçeceği ve büyük farklar yaratacağı düşünülüyor.