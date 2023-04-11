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Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! Transferi...

Süper Lig'de zirve yarışına tutunan Beşiktaş'ta Ozan Tufan ısrarı sürüyor. Şenol Güneş'in gelecek sezon kadrosunda görmek istediği milli futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte Ozan Tufan transferinde son detaylar... | BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2023 Salı 17:05
Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! Transferi...

Hull City forması giyen Ozan Tufan, Beşiktaş yolunda! Şenol Güneş ile tekrar çıkışa geçeceğini düşünen Ozan, net olarak Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! Transferi...

BEŞİKTAŞ'TA OZAN TUFAN SESLERİ

Akşam'ın haberine göre; Ozan Tufan'ı yakından takip eden Beşiktaş için kritik bir süreç başladı. Milli oyuncu an itibarıyla Türkiye'ye dönme kararı aldı ve en güçlü aday da Beşiktaş.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! Transferi...

Şenol Güneş ile tekrar bir araya gelme ihtimali Ozan'ı Beşiktaş'a yönlendirirken, ayrıca da oyuncunun burada yeniden çıkışa geçeceği ve büyük farklar yaratacağı düşünülüyor.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! Transferi...

ŞENOL HOCA İLE KENDİNİ BULMUŞTU

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Şenol Güneş ile birlikte kariyerindeki en iyi dönemi geçiren Ozan Tufan, akabinde ise büyük beklentiler ile Kadıköy temsilcisine gelmiş ama tam olarak potansiyelini gösterememişti.

Beşiktaş'tan Ozan Tufan harekatı! Transferi...

Milli oyuncunun Türkiye'ye dönüş kararı, Süper Lig'de önümüzdeki sezon adına pek çok şeyi değiştirebilir... Zira 28 yaşındaki orta sahanın hedefi şampiyonluk yaşamak.

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