Nihat Kahveci Beşiktaş - Giresunspor maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geldi.
Siyah-beyazlılar, rakibini Aboubakar (2) ve Redmond'ın golleriyle 3-1 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
A Milli Futbol Takımı'nın ve Beşiktaş'ın eski yıldızı Nihat Kahveci, Beşiktaş - Giresunspor maçını TRT Spor'da değerlendirdi. İşte Kahveci'nin Beşiktaş - Giresunspor maçı yorumları...
"İŞ BAMBAŞKA BİR YERE DÖNEBİLİR"
"Beşiktaş'ın fikstürüne bakıyoruz, Galatasaray maçına kadar 9 puan toplayabilir. İç sahada da Galatasaray'a karşı bir üstünlüğü var Beşiktaş'ın. İş bambaşka bir yere dönebilir"
"BEŞİKTAŞ İYİ OLDUĞUNDA NELER GÖRECEĞİZ ACABA?"
"Matematiksel olarak her şey olabilir bu ligde. Aboubakar maçta yok diyoruz 2 gol, Ghezzal hazır değil diyoruz 1 direk 1 asist, Beşiktaş iyi olduğunda neler göreceğiz acaba?"
"BEŞİKTAŞ'TA KOLEJ TAKIMI HAVASI VAR"
"Beşiktaş'ın artık alternatifli bir kadrosu var. Gaziantep'in beyni Maxim var, '112 Necip' var nereye koysa oynuyor, Tayfur var joker gibi, Rosier var daha. Beşiktaş'ta bir kolej takımı havası görüyoruz. Bu hava görüldüğünde Beşiktaş rakiplerine her zaman tehdit yaratmıştır"
"TRABZONSPOR MAÇI SEZONU BELİRLEYECEK"
"Beşiktaş'ta herkes mutlu, oynayan da oynamayan da. Bunu Şenol Güneş oluşturdu. Trabzonspor maçı Beşiktaş'ın sezonunu belirleyecek. Trabzonspor bu sezon hiçbir yerde yok ama oyuncular böyle maçları dört gözle bekler. Beşiktaş, Trabzon'da da Kadıköy'deki gibi oynarsa bizi çok keyifli bir maç bekliyor"
"ABOUBAKAR'IN HAREKETİ NET KIRMIZI KART"
"Aboubakar'ın yaptığı hareketi uzaktan izlediğimde ve hakeme yaptığı özür dileme hareketinden anladığım kadarıyla net kırmızı kart"