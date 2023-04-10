Haberler Beşiktaş Nihat Kahveci Beşiktaş - Giresunspor maçını yorumladı

Nihat Kahveci Beşiktaş - Giresunspor maçını yorumladı

Son dakika Beşiktaş haberleri: A Milli Futbol Takımı'nın ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Nihat Kahveci, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 3-1 kazandığı Beşiktaş - Giresunspor maçını değerlendirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 09:12
Nihat Kahveci Beşiktaş - Giresunspor maçını yorumladı

"İŞ BAMBAŞKA BİR YERE DÖNEBİLİR"

"Beşiktaş'ın fikstürüne bakıyoruz, Galatasaray maçına kadar 9 puan toplayabilir. İç sahada da Galatasaray'a karşı bir üstünlüğü var Beşiktaş'ın. İş bambaşka bir yere dönebilir"

Nihat Kahveci Beşiktaş - Giresunspor maçını yorumladı

"BEŞİKTAŞ İYİ OLDUĞUNDA NELER GÖRECEĞİZ ACABA?"

"Matematiksel olarak her şey olabilir bu ligde. Aboubakar maçta yok diyoruz 2 gol, Ghezzal hazır değil diyoruz 1 direk 1 asist, Beşiktaş iyi olduğunda neler göreceğiz acaba?"

Nihat Kahveci Beşiktaş - Giresunspor maçını yorumladı

"BEŞİKTAŞ'TA KOLEJ TAKIMI HAVASI VAR"

"Beşiktaş'ın artık alternatifli bir kadrosu var. Gaziantep'in beyni Maxim var, '112 Necip' var nereye koysa oynuyor, Tayfur var joker gibi, Rosier var daha. Beşiktaş'ta bir kolej takımı havası görüyoruz. Bu hava görüldüğünde Beşiktaş rakiplerine her zaman tehdit yaratmıştır"

Nihat Kahveci Beşiktaş - Giresunspor maçını yorumladı

"TRABZONSPOR MAÇI SEZONU BELİRLEYECEK"

"Beşiktaş'ta herkes mutlu, oynayan da oynamayan da. Bunu Şenol Güneş oluşturdu. Trabzonspor maçı Beşiktaş'ın sezonunu belirleyecek. Trabzonspor bu sezon hiçbir yerde yok ama oyuncular böyle maçları dört gözle bekler. Beşiktaş, Trabzon'da da Kadıköy'deki gibi oynarsa bizi çok keyifli bir maç bekliyor"

Nihat Kahveci Beşiktaş - Giresunspor maçını yorumladı

"ABOUBAKAR'IN HAREKETİ NET KIRMIZI KART"

"Aboubakar'ın yaptığı hareketi uzaktan izlediğimde ve hakeme yaptığı özür dileme hareketinden anladığım kadarıyla net kırmızı kart"

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