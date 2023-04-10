Nihat Kahveci Beşiktaş - Giresunspor maçını yorumladı

"TRABZONSPOR MAÇI SEZONU BELİRLEYECEK"

"Beşiktaş'ta herkes mutlu, oynayan da oynamayan da. Bunu Şenol Güneş oluşturdu. Trabzonspor maçı Beşiktaş'ın sezonunu belirleyecek. Trabzonspor bu sezon hiçbir yerde yok ama oyuncular böyle maçları dört gözle bekler. Beşiktaş, Trabzon'da da Kadıköy'deki gibi oynarsa bizi çok keyifli bir maç bekliyor"