Atletico ile yardım maçı

Beşiktaş, depremlerden etkilenenler yararına Atletico Madrid ile bir hazırlık maçı oynanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ımız, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atletico Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır" denildi. Maçın biletleri bugün 11.00'de Passolig'den satışa çıkacak
Beşiktaş, depremlerden etkilenenler yararına Atletico Madrid ile bir hazırlık maçı oynanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş'ımız, depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Atletico Madrid ile 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Vodafone Park'ta dostluk maçında karşılaşacaktır" denildi. Maçın biletleri bugün 11.00'de Passolig'den satışa çıkacak