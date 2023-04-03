Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

Beşiktaş, dev derbide konuk olduğu Fenerbahçe'yi geriden gelerek 4-2 mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı taraftarlara mutluluk yaşatmaya devam ediyor. İşte Şenol Güneş'in Beşiktaş'a etkisi...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2023 Pazartesi 13:20
Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

Kadıköy'de oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ederek sezonun en kritik galibiyetlerinden birine imza atan Beşiktaş'ta ikinci dönemini geçiren teknik direktör Şenol Güneş, siyah-beyazlı taraftarlara mutluluk yaşatmaya devam ediyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

Sezona teknik direktör Valerien Ismael'le başlayan ancak Fransız teknik adamla 12 hafta devam ettikten sonra tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'i takımın başına getiren Beşiktaş, üst üste aldığı puanlarla lig yarışında varlığını hissettirmeye başladı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

Lider Galatasaray'la arasında 11 puan fark olan siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle Avrupa'ya gitmek için de kritik bir 3 puan kazandı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

SERİYE BAŞLADI

Güneş'in göreve gelmesinin ardından çıktığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı ekip, üst üste kazandığı maçlarla galibiyet serileri oluşturmayı başardı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

Ismael döneminde sadece 3 maç üst üste kazanabilen Beşiktaş, Güneş'le birlikte ilk serisinde peş peşe 5 galibiyet aldı. Söz konusu dönemde Adana Demirspor, Kasımpaşa, Arabam.com Konyaspor, Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'u mağlup eden siyah-beyazlı ekip, daha sonra 3 maçta 3 puan sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, ardından MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi yenerek ikinci serisinde art arda 4 galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

Şenol Güneş, Beşiktaş'taki ikinci döneminde daha önce elde edemediği galibiyetlere de imza attı. Siyah-beyazlı takımda 2015-2019 yılları arasında görev aldığı ilk döneminde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi deplasmanda hiç mağlup edemeyen deneyimli çalıştırıcı, ikinci döneminde bu iki zorlu deplasmandan 3'er puanla çıkmayı başardı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

Fenerbahçe'ye lig ve kupada daha önce 5 kez konuk olan Güneş yönetimindeki Beşiktaş, bu müsabakalardan 3 yenilgi, 2 beraberlikle ayrılırken, dün oynanan derbide bir ilki başararak Kadıköy'den 3 puanla ayrıldı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

Güneş, siyah-beyazlı takım için en zorlu deplasmanlar arasında kabul edilen Medipol Başakşehir'den de bu sezon 3 puan aldı. Güneş idaresindeki Beşiktaş, daha önce 4 kez konuk olduğu Başakşehir'den 3 yenilgi, 1 beraberlikle ayrılırken bu sezon rakibini 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetine ulaştı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında elde ettiği 4-2'lik derbi galibiyeti, ilginç bir istatistiği de ortaya çıkardı. 2004-2005 sezonunda Kadıköy'de oynanan ve kaleci Oscar Cordoba'nın oyundan atılması sonrasında Daniel Pancu'nun kaleye geçtiği derbiyi 10 kişiyle 4-3 kazanan Beşiktaş, bu galibiyetin ardından 15 yıl boyunca Fenerbahçe deplasmanında sevinç yaşayamadı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

Siyah-beyazlı takımın bu galibiyet hasreti ise 2020-2021 sezonunda sona erdi. Beşiktaş, söz konusu müsabakanın 50. dakikasında Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen bu derbiden de 4-3 galip ayrılarak 15 yıllık hasrete son verdi. Siyah-beyazlı ekip, Kadıköy'de aldığı son 2 galibiyette olduğu gibi dün oynanan maçı da eksik ve galip tamamlamayı başardı. 51. dakikada Welinton Souza'nın ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmesiyle 10 kişi kalan Güneş'in öğrencileri, 90 dakikanın sonunda 4 gollü bir galibiyete imza attı.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

GOLCÜLER KENDİNİ BULDU

Siyah-beyazlı takıma Fenerbahçe derbisinde galibiyeti getiren golleri atan isimlerden Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar, Şenol Güneş'in elinde yeniden eski günlerine döndü. Güneş göreve gelmeden önce sürekli yedek kalan ve sadece 1 gol atabilen Cenk Tosun, tecrübeli teknik adamın kulübeye geçmesinin ardından 11'in değişmez isimleri arasına girdi. 'Tosun Paşa' lakaplı golcü oyuncu, Güneş'le birlikte geçirdiği dönemde 11 gol kaydetti.Siyah-beyazlı takımın bir diğer golcüsü Vincent Aboubakar da Güneş'le birlikte gollerine ara vermeden devam eden isimlerden oldu.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

Ara transfer döneminde üçüncü kez Beşiktaş'a transfer olan Aboubakar, üst üste 4. maçında da gol sevinci yaşarken bir Fenerbahçe derbisini daha boş geçmedi. Aboubakar ayrıca, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçlarda 4. golünü kaydetti. Kamerunlu oyuncu, sarı-lacivertlilere rakip olduğu 5 lig maçının hiçbirini kaybetmezken, Beşiktaş bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

DİĞER
Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu sevgilisi Burcu Denizer ile görüntülendi! Doğal güzelliğiyle hayran bıraktı
Müge Anlı telefonu kilitlendi! Filiz'e aşık olup sudan çıkmış balığa dönen Mustafa Emektar: "Yatak odasında çektiği çıplak resimlerimle şantaj yaptı"
Fırtına transferi KAP'a bildirdi!
G.Saray'da transferde bombalar peş peşe!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Redmond'ın derbi öncesi mesajı ortaya çıktı! "Tarih yazacağım"
Beşiktaşlı yıldızdan Arda Güler itirafı! "Atladın"
14 Mayıs seçim günü kafe, restoran, kıraathaneler açık mı?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Bayram tatili kaç gün olacak 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de 6 ayrılık! Derbi sonrası biletleri kesildi F.Bahçe'de 6 ayrılık! Derbi sonrası biletleri kesildi 13:02
Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Kayserispor maçı saat kaçta? 12:54
Fırtına transferi KAP'a bildirdi! Fırtına transferi KAP'a bildirdi! 12:49
LeBron James'ten triple-double! LeBron James'ten triple-double! 11:55
F.Bahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor F.Bahçeli yıldıza dev talip! O ismin yerine gidiyor 11:54
Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Galatasaray Nef maçı saat kaçta? 11:43
Daha Eski
Zaniolo'nun yerine geliyor! Manchester United... Zaniolo'nun yerine geliyor! Manchester United... 11:42
Buruk Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu Buruk Icardi görüşmesi! Sinirinin sebebi belli oldu 11:31
Sassuolo - Torino maçı saat kaçta? Sassuolo - Torino maçı saat kaçta? 11:28
Empoli - Lecce maçı saat kaçta? Empoli - Lecce maçı saat kaçta? 11:26
G.Saray'dan flaş Okan Buruk hamlesi! G.Saray'dan flaş Okan Buruk hamlesi! 11:15
Valencia - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? Valencia - Rayo Vallecano maçı saat kaçta? 11:05