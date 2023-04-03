Beşiktaş'ta Şenol Güneş etkisini gösteriyor! İşte o çarpıcısı istatistiği

Siyah-beyazlı takımın bu galibiyet hasreti ise 2020-2021 sezonunda sona erdi. Beşiktaş, söz konusu müsabakanın 50. dakikasında Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen bu derbiden de 4-3 galip ayrılarak 15 yıllık hasrete son verdi. Siyah-beyazlı ekip, Kadıköy'de aldığı son 2 galibiyette olduğu gibi dün oynanan maçı da eksik ve galip tamamlamayı başardı. 51. dakikada Welinton Souza'nın ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan ihraç edilmesiyle 10 kişi kalan Güneş'in öğrencileri, 90 dakikanın sonunda 4 gollü bir galibiyete imza attı.