Haberler Beşiktaş Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: TFF'den beklentimiz bu yanlışın düzeltilmesi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: TFF'den beklentimiz bu yanlışın düzeltilmesi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ önemli açıklamalarda bulundu. Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçların yok sayılması gerektiğine vurgu yapan Kocadağ, TFF'nin UEFA talimatnamesini görmezden geldiğini ifade etti. Kocadağ, "TFF'den beklentimiz bu yanlışın düzeltilmesi." dedi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 21:27 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 21:33
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: TFF'den beklentimiz bu yanlışın düzeltilmesi

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Kocadağ, Süper Lig'den çekilen Hatayspor Gaziantep FK ile oynanan maçların yok sayılması gerektiğini söyledi.

Kocadağ, "Burada yapılacak en doğru şey, ligden çekilen takımların lige etkisini 0'a indirmek. En doğru sonuç, bizim önerdiğimiz sonuç." dedi.

İşte o sözler...

Emre Kocadağ: Bu durum hala tartışılıyorsa demek ki insanların vicdanında oturmayan şeyler var, adalet tam sağlanamamış. TFF'nin bu konuda uyması gereken bir düzenleme olmadığı için tartışmalar halen devam ediyor."

"TFF'nin kulüplerin görüşlerini alması gerekiyordu. Maalesef uluslararası örnekleri incelemeyerek, aceleci bir karar alındı. Sayın başkanımızın o dönemki haklı söylemleri bugün kamuoyu vicdanında tecelli ediyor. Kulüplerin büyük bir çoğunluğu bu konuda vicdanen adaletli bir karar alınmadığını düşünüyor."

"Madem deplasman önemli değil. Madem deplasman maçları ligin kaderini etkilemiyor. Tarafsız sahada oynansın o zaman maçlar. Kimse deplasmana gitmesin. Adil mi bu? TFF'den beklentimiz bu yanlışın düzeltilmesi."

"UEFA'nın bir sürü talimatnamesi var. Bugün ligden çekilme kararı alan kulüpler olduğu zaman her konuda hassas davranan TFF, bu konuda yeterince hassas davranmıyor ve UEFA talimatnamesini görmezden geliyor."

"TFF'nin bu kararı alırken bazı kulüplerin menfaatlerini kolladığını görüyoruz ve biz bunu kabul etmiyoruz."

"Pazar günü Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Maçın nerede oynandığı fark etmiyorsa deplasmanda maç yapmanın ne anlamı var? Deplasmanda oynamak önemli bir konu değilse, bu konu ligin kaderini etkilemiyorsa, bu maçları tarafsız sahada oynayalım."

"Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki herkesin istediğini yapmak mümkün olmaz. Ancak burada yapılacak en doğru şey, ligden çekilen takımların lige etkisini 0'a indirmek. En doğru sonuç, bizim önerdiğimiz sonuç."

"Geçen hafta bir açıklama yaptık, 'Kayıkçı kavgası' şeklinde. Eğer TFF, bu iki takımın federasyonu gibi davranmaya devam ederse, biz o kayığa maalesef TFF'yi de bindirmek zorunda kalırız. Kulüplerin çoğunluğu belirli bir yönde karar alırsa TFF buna uymalıdır."

"Kulüpler Birliği olarak TFF'ye yeniden bir yazı yazılmış anladığım kadarıyla. Bu konu Tahkim Kurulu ile görüşülmeyecek ancak Kulüpler Birliği, konunun yeniden görüşülmesi için TFF'ye bir yazı çekti."

"Galatasaray, Hatay deplasmanında son 3 sezondur puan alamamış. Galatasaray'ın orada 3 puan alacağının garantisi var mıydı? Benim puan kaybettiğim yerde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmeyeceğinin garantisi var mı?"

DİĞER
Okan Karacan'ın eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nda bomba açıklamalar! Şiddet de gördüm ihanet de!
Trugo açıkladı: Togg'u şarj etme ücretleri belli oldu!
İşte F.Bahçe'nin yeni sezon transferi!
Ljajic'ten Beşiktaş itirafı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ljajic'ten Beşiktaş itirafı!
Derbi öncesi sakatlık şoku! Güneş açıkladı
YÜZ YÜZE EĞİTİM TARİHİ BELLİ OLDU
TOKİ PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Almanya fırsat kartı başvuru 2023
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Agüero canlı yayında korkuttu! İşte o anlar Agüero canlı yayında korkuttu! İşte o anlar 21:32
Beşiktaş'tan açıklama! "TFF'den beklentimiz..." Beşiktaş'tan açıklama! "TFF'den beklentimiz..." 21:27
Dev kapışma! Talipleri 5'e çıktı Dev kapışma! Talipleri 5'e çıktı 20:58
Ljajic'ten Beşiktaş itirafı! Ljajic'ten Beşiktaş itirafı! 20:40
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 20:35
G.Saray deplasmanda kazandı G.Saray deplasmanda kazandı 20:16
Daha Eski
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu 20:14
Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları 20:08
F.Bahçe'de 50 sayı fark! F.Bahçe'de 50 sayı fark! 19:42
6 gollü maçta kazanan Altay! 6 gollü maçta kazanan Altay! 19:39
G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı G.Saray'a transfer olacak mı? Menajeri açıkladı 19:00
Altay Bayındır'dan derbi sözleri! Altay Bayındır'dan derbi sözleri! 18:54