Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ A Spor'a konuştu! Gaziantep ve Hatayspor maçları geçersiz sayılacak mı?

Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük deprem felaketi sonrası vatandaşlar maddi ve manevi açıdan olumsuz etkilendi. Spor camiasını yaralayan facia sonrası Süper Lig ekipleri Gaziantep ve Hatayspor ligden çekildi. TFF, 2 kulübün oynayacağı maçlara rakip takımların hükmen galibiyeti ile sonuçlanacağını açıklamıştı. Beşiktaş ve 6 Süper Lig ekibi bu karara itiraz etti. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, konu, ile ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Beşiktaş haberleri