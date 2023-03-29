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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a El Shaarawy müjdesi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta gündem El Shaarawy... Siyah-beyazlıların geçtiğimiz transfer dönemlerinde de kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun Roma ile yaptığı görüşmelerde flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 09:19
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a El Shaarawy müjdesi!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan, Beşiktaş'ın ısrarla peşinde koştuğu El Shaarawy'nin Roma'yla yaptığı görüşmelerde indirime yanaşmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a El Shaarawy müjdesi!

Corriere della Sera'nın haberinde yıllık 4 milyon euro garanti ücret alan El Shaarawy'nin indirime yanaşmaması halinde ise Roma'nın oyuncuyu gözden çıkaracağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a El Shaarawy müjdesi!

Beşiktaş'ın bu durumda yaz döneminde oyuncuyla yeniden temasa geçeceği belirtildi.

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