TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a El Shaarawy müjdesi!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan, Beşiktaş'ın ısrarla peşinde koştuğu El Shaarawy'nin Roma'yla yaptığı görüşmelerde indirime yanaşmadığı belirtildi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan, Beşiktaş'ın ısrarla peşinde koştuğu El Shaarawy'nin Roma'yla yaptığı görüşmelerde indirime yanaşmadığı belirtildi.
Corriere della Sera'nın haberinde yıllık 4 milyon euro garanti ücret alan El Shaarawy'nin indirime yanaşmaması halinde ise Roma'nın oyuncuyu gözden çıkaracağı kaydedildi.
Beşiktaş'ın bu durumda yaz döneminde oyuncuyla yeniden temasa geçeceği belirtildi.
Stephan El Shaarawy bu sezon Roma formasıyla 30 maça çıktı.
Mısır asıllı İtalyan yıldız, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.