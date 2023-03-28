BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferde dev kapışma! Şenol Güneş ve Jose Mourinho Raul Jimenez'i istiyor

Süper Lig'in 27. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Süper Lig'in 27. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.
Kadıköy'de ezeli rakibini mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak isteyen siyah-beyazlılar transferde atağa kalktı.
Yönetim, ara transfer döneminde de gündemine aldığı Raul Jimenez için yeniden harekete geçti.
Meksika basınından TV Azteca'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Roma, sezon sonunda Wolverhampton'dan ayrılması beklenen 31 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istiyor.
Bu sezon Wolverhampton formasıyla 18 maça çıkan Raul Jimenez, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
İşte o haber...