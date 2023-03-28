Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferde dev kapışma! Şenol Güneş ve Jose Mourinho Raul Jimenez'i istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferde dev kapışma! Şenol Güneş ve Jose Mourinho Raul Jimenez'i istiyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için arayışlarına başlayan Beşiktaş, hücım hattını güçlendirmek için kollarını sıvadı. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde de gündemine aldığı Raul Jimenez için yeniden harekete geçti. Meksikalı golcüyle Serie A ekibi Roma'nın da ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 10:49 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 10:58
Mert Kılıç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferde dev kapışma! Şenol Güneş ve Jose Mourinho Raul Jimenez'i istiyor

Süper Lig'in 27. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferde dev kapışma! Şenol Güneş ve Jose Mourinho Raul Jimenez'i istiyor

Kadıköy'de ezeli rakibini mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak isteyen siyah-beyazlılar transferde atağa kalktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferde dev kapışma! Şenol Güneş ve Jose Mourinho Raul Jimenez'i istiyor

Yönetim, ara transfer döneminde de gündemine aldığı Raul Jimenez için yeniden harekete geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferde dev kapışma! Şenol Güneş ve Jose Mourinho Raul Jimenez'i istiyor

Meksika basınından TV Azteca'da yer alan habere göre; Beşiktaş ile Roma, sezon sonunda Wolverhampton'dan ayrılması beklenen 31 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferde dev kapışma! Şenol Güneş ve Jose Mourinho Raul Jimenez'i istiyor

Bu sezon Wolverhampton formasıyla 18 maça çıkan Raul Jimenez, 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Transferde dev kapışma! Şenol Güneş ve Jose Mourinho Raul Jimenez'i istiyor

İşte o haber...

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