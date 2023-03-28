BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski hocasından Dele Alli için şok sözler! "Onu duvara yapıştırdım"

Daha sonra onunla konuştuğumu hatırlıyorum ve 'Gaffer, kaba veya saygısız olmaya çalışmıyordum' dedi. Onu dinlediğinizde, 'Ah, tamam, seni biraz daha anlıyorum' diyorsun. Onunla ne kadar çok birlikte olursanız ve onunla ne kadar çok zaman geçirirseniz, onu o kadar çok anlarsınız ve o daha nazik ve şefkatli bir insandır.