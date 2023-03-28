BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski hocasından Dele Alli için şok sözler! "Onu duvara yapıştırdım"

Beşiktaş'a büyük bir beklenti ile transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Dele Alli'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
Beşiktaş'a büyük bir beklenti ile transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Dele Alli'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
İngiliz basını Mirror'da yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre İngiliz oyuncu için eski hocası Karl Robinson'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
ROBINSON: ONU DUVARA YAPIŞTIRDIĞIMI BİLİYORUM
Verilere bakarsanız, o oynayan en çalışkan, en fazla mesafe kat eden oyunculardan biri. Bence kişiliği bazen küstah görünebilir. Çalışkan görünebilir ama bu her zaman vardı.