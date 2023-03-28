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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski hocasından Dele Alli için şok sözler! "Onu duvara yapıştırdım"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında Everton'dan kiraladığı ancak performansıyla beklentilerin altında kalan Dele Alli, İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. MK Dons'ta 26 yaşındaki futbolcunun hocalığını yapan Karl Robinson, Dele Alli ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2023 Salı 11:17
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski hocasından Dele Alli için şok sözler! "Onu duvara yapıştırdım"

Beşiktaş'a büyük bir beklenti ile transfer edilen ancak beklentilerin altında kalan Dele Alli'nin geleceği belirsizliğini koruyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski hocasından Dele Alli için şok sözler! "Onu duvara yapıştırdım"

İngiliz basını Mirror'da yer alan ve aspor.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre İngiliz oyuncu için eski hocası Karl Robinson'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski hocasından Dele Alli için şok sözler! "Onu duvara yapıştırdım"

ROBINSON: ONU DUVARA YAPIŞTIRDIĞIMI BİLİYORUM

Verilere bakarsanız, o oynayan en çalışkan, en fazla mesafe kat eden oyunculardan biri. Bence kişiliği bazen küstah görünebilir. Çalışkan görünebilir ama bu her zaman vardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski hocasından Dele Alli için şok sözler! "Onu duvara yapıştırdım"

Zaman zaman onu duvara yapıştırdığımı hatırlıyorum. Bir keresinde kıdemli bir oyuncu tarafından soyunma odasına sürüklendiğini hatırlıyorum çünkü yüzünde sırıtmaya benzeyen bir ifade var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Eski hocasından Dele Alli için şok sözler! "Onu duvara yapıştırdım"

Daha sonra onunla konuştuğumu hatırlıyorum ve 'Gaffer, kaba veya saygısız olmaya çalışmıyordum' dedi. Onu dinlediğinizde, 'Ah, tamam, seni biraz daha anlıyorum' diyorsun. Onunla ne kadar çok birlikte olursanız ve onunla ne kadar çok zaman geçirirseniz, onu o kadar çok anlarsınız ve o daha nazik ve şefkatli bir insandır.

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