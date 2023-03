Büyük fiyasko olan Dele Alli için İngiliz basınından yine eleştiriler geldi. The Mirror gazetesin muhabiri Andy Dunn , "Alli'nin durumu içler acısı. Eski takım arkadaşı Harry Kane 'in bugün İngiltere 'yi Wembley'de Ukrayna 'ya karşı yaptıklarını izlediğinde canı yanacaktır. Ya da belki yanmayacaktır. Belki umurunda değildir. Her iki durumda da bu utanç verici" yorumunu yaptı.