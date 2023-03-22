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Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 19:33
Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, 3 günlük iznin ardından derbi hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir bölümü basına açık idmanın ilk bölümünde istasyon ve pas çalışmaları yaptı.

Bir süre şut çalışması gerçekleştiren Beşiktaşlı oyuncular, daha sonra dar alanda çift kale maç oynadı.

Antrenmana milli takım kamplarında bulunan oyuncuların yanı sıra izinli Salih Uçan, tedavisi devam eden Tayyip Talha Sanuç, geçtiğimiz günlerde cerrahi operasyon geçiren Valentin Rosier ile dişinden tedavi olan Gedson Fernandes katılmazken, bugün takıma katılması beklenen Dele Alli de antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekip, derbi maçın hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.



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