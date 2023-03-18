Beşiktaş - İstanbulspor maçı öncesi Şenol Güneş'ten Ghezzal sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde İstanbulspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...

Şenol Güneş: Çanakkale Zaferi'in anarken zor günler yaşıyoruz. Savaşların olmadığı, emperyalist güçlerin hakim olmadığı dönemlerde de güçlü olmalıyız. Deprem, sel, terör... Bir sürü konu yaşıyoruz. Yönetenler de halkımıza bilgi verip, birliği sağlamalı. Sevgiyi kirletmeyin, güveni kaybetmeyin

İyi izler bırakmak lazım, iyi şeyler söylemek lazım. Kötü şeyler önce size, sonra da etrafınıza mikrop saçar. Dedikodu yapmak yerine dürüst olup, sabırlı olup beklemekte fayda var. İyi hizmetler yaparsanız iyi anılırsınız.

18 Mart Çanakkale zaferi kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Bugün varsak onlar sayesinde varız.

Ghezzal, Beşiktaş'a çok değerler katmış bir futbolcu. Bugün hem durumunu görmek, hem de katkı yapacağına inandığımız için 11'de. Yeteneği, oyun zekası. Tüm oyuncular bizim oyuncularımız. Önemli olan maçın başı ve sonundaki kadro değil. Birlikteliğimiz.