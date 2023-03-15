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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Serdar Aziz'e kanca!

Beşiktaş gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden kolları sıvadı. Siyah beyazlılar, Romain Saiss ve Welinton'un ayrılık ihtimaline karşın Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz ile ilgileniyor. Yaşanan gelişmeler taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Serdar Aziz'e kanca!

Spor Toto Süper Lig'de 46 puanla lider Galatasaray'ın 14 puan gerisinde 3. sırada bulunan Beşiktaş'ta gelecek sezorun transfer çalışmaları devam ediyor... Siyah-Beyazlılar sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalleri bulunan Romain Saiss ve Welinton'un yerine ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Serdar Aziz'i gündemine aldı.

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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Serdar Aziz'e kanca!

Takvim'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Samet Akaydın'ın gelişiyle birlikte forma şansı bulmakta zorlanan milli stoperin takımdan ayrılacağı konuşulurken, Beşiktaş'ın 32 yaşındaki tecrübeli stoperin durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Serdar Aziz'e kanca!

FENER'DEN 2. İSİM

Kara Kartal'ın, Sarı-Lacivertli takım ile olan sözleşmesi 2025'te sona erecek Serdar Aziz'le ilgli temaslarını sezon sonunda sıklaştırması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Serdar Aziz'e kanca!

Siyah-Beyazlılar daha önce de Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc için girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuca ulaşamamıştı. Bu sezon 17 maça çıkan tecrübeli stoper takımına skor katkısında bulunamadı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Fenerbahçeli Serdar Aziz'e kanca!

Serdar Aziz bu sezon özellikle Samet Akaydın'ın transferi sonrasında gözden düştü. Milli futbolcunun bu durumdan son derece rahatsız olduğu gelen bilgiler arasında.

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