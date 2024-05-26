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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Mayıs bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için 26 Mayıs Pazar günü hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 08:20
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

19:00 Fenerbahçe - İstanbulspor

19:00 Konyaspor - Galatasaray

19:00 Pendikspor - Gaziantep FK

19:00 Adana Demirspor - Başakşehir

19:00 Kasımpaşa - Beşiktaş

19:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü

19:00 Hatayspor - Çaykur Rizespor

15:00 Getafe - Mallorca

17:15 Celta Vigo - Valencia

17:15 Las Palmas - Deportivo Alaves

22:00 Sevilla - Barcelona

19:00 Atalanta - Torino

19:00 Napoli - Lecce

21:45 Empoli - Roma

21:45 Frosinone - Udinese

21:45 Hellas Verona - Inter

21:45 Lazio - Sassuolo

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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