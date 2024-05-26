BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
26 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
19:00 Fenerbahçe - İstanbulspor
19:00 Konyaspor - Galatasaray 19:00 Pendikspor - Gaziantep FK 19:00 Adana Demirspor - Başakşehir 19:00 Kasımpaşa - Beşiktaş 19:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü 19:00 Hatayspor - Çaykur Rizespor
19:00 Konyaspor - Galatasaray
19:00 Pendikspor - Gaziantep FK
19:00 Adana Demirspor - Başakşehir
19:00 Kasımpaşa - Beşiktaş
19:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
19:00 Hatayspor - Çaykur Rizespor
15:00 Getafe - Mallorca
17:15 Celta Vigo - Valencia 17:15 Las Palmas - Deportivo Alaves 22:00 Sevilla - Barcelona
17:15 Celta Vigo - Valencia
17:15 Las Palmas - Deportivo Alaves
22:00 Sevilla - Barcelona
19:00 Atalanta - Torino
19:00 Napoli - Lecce 21:45 Empoli - Roma 21:45 Frosinone - Udinese 21:45 Hellas Verona - Inter 21:45 Lazio - Sassuolo
19:00 Napoli - Lecce
21:45 Empoli - Roma
21:45 Frosinone - Udinese
21:45 Hellas Verona - Inter
21:45 Lazio - Sassuolo
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