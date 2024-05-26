BUGÜNKÜ MAÇLAR - 26 Mayıs bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 26 MAYIS | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 26 Mayıs Pazar hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

26 MAYIS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

19:00 Fenerbahçe - İstanbulspor 19:00 Konyaspor - Galatasaray 19:00 Pendikspor - Gaziantep FK 19:00 Adana Demirspor - Başakşehir 19:00 Kasımpaşa - Beşiktaş 19:00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü 19:00 Hatayspor - Çaykur Rizespor

15:00 Getafe - Mallorca 17:15 Celta Vigo - Valencia 17:15 Las Palmas - Deportivo Alaves 22:00 Sevilla - Barcelona

19:00 Atalanta - Torino 19:00 Napoli - Lecce 21:45 Empoli - Roma 21:45 Frosinone - Udinese 21:45 Hellas Verona - Inter 21:45 Lazio - Sassuolo

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