BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ahmet Çakar'dan kırmızı kart yorumu! Ayağı kaysa da...

Beşiktaş önemli bir galibiyet aldı. Başakşehir, Avrupa kupası maçı yorgunluğu nedeniyle belli oranda rotasyonlu kadro ile çıkmıştı sahaya ama olmayanlar çok önemli isimlerdi. Bu tür karşılaşmalarda öne geçmek büyük avantaj ve Beşiktaş bunu erken diyeceğimiz bir dakikada Aboubakar ile yakaladı.

Belli oranda defans aynı zamanda kaleci Volkan'ın hatası ve Aboubakar'ın vuruş kalitesi ile Beşiktaş golü buldu. Daha sonra Başakşehir 10 kişi kaldı. Hem mağlupsunuz hem de rakip Beşiktaş. Kolay değil. Beşiktaş kapanıp, kontrataklarla pozisyonu kovaladı ve maçın geneline baktığımızda da Başakşehir'e çok fazla pozisyon verdiğini söyleyemeyiz. İkinci yarıda aynı senaryo gerçekleşti. Bunlardan birinde Aboubakar'ın pasıyla Masuaku topla buluştu. Ceza alanına girerken vurdu ve Beşiktaş bu golle maçı bitirdi. Karşılaşmanın en kritik anı Başakşehirli Januzaj'ın gördüğü kırmızı kart. Bence karar doğru. Her ne kadar oyuncunun ayağı kaysa da tabanı sert bir şekilde Fernandes'in kaval kemiğine geliyor. Kırmızı kart doğru.