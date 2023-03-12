Beşiktaş'ta Aboubakar'dan galibiyet yorumu! "Muazzam bir takım ruhu gösterdik"

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ın, Başakşehir'i 2-0'lık skorla mağlup etmesinin ardından siyah beyazlılardan Vincent Aboubakar açıklamalarda bulundu.

İŞTE ABOUBAKAR'IN AÇIKLAMALARI

Takımı tebrik ederim. Muazzam bir takım ruhu gösterdik. Kazanmak için herkes elinden geleni yaptı. Mükemmel bir takım ruhuydu. Kazanarak devam etmek için herkes elinden geleni yapacak.Her zaman çalışmak lazım. Ben de çalışıyorum. İnsanlar hep eleştirecek, bu normal. Eleştirileri çalışarak olumluya çevirmek lazım. Takım olarak iyi şeyler yapabilmek için çabalıyoruz.