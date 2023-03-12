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Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Başakşehir'in konuğu oluyor. Şenol Güneş yönetimindeki siyah beyazlılar zorlu deplasmandan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Başakşehir - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 19:20 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 19:30
Başakşehir Beşiktaş maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 25. hafta maçında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ

Başakşehir: Volkan Babacan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Aleksic, Deniz Türüç, Januzaj, Szysz, Figueiredo

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 12 Mart Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

33. RANDEVU
Medipol Bşakşehir, Beşiktaş ile bugüne kadar 32 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda turuncu-lacivertliler 10 defa sahadan galip ayrılırken, 8 kez de siyah-beyazlılar rakibini mağlup etti. 14 maçta ise kazanan çıkmadı. Başakşehir'in attığı 39 gole, Beşiktaş 36 golle karşılık verdi.
İki takım son olarak 12 Eylül 2022 tarihinde sezonun 6. haftasında Dolmabahçe'de karşılaşırken, mücadeleden Başakşehir 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

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