Başakşehir Beşiktaş: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0 kazandı. Karşılaşmanın golleri 15. dakikada Vincent Aboubakar ve 55. dakikada Arthur Masuaku kaydetti.

Başakşehir'de Adnan Januzaj maçın 35. dakikasında VAR'ın uyarısı ile kırmızı kart gördü. Bu sonuçla Başakşehir ligde 40 puanda kalırken Beşiktaş puanını 46'ya yükseltti.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 15'inci dakikada Aboubakar ve 55'inci dakikada Masuaku kaydetti. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 46'ya yükseltirken Başakşehir 40 puanda kaldı.

15'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Salih Uçan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

34'üncü dakikada Başakşehir 10 kişi kaldı. Topla hareketlenen Januzaj, ayağı kaydıktan sonra topu kaybetti ve Gedson'a müdahalede bulundu. Oyunu devam ettiren Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve Januzaj'ı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

40'ıncı dakikada Başakşehir sol kanattan serbest vuruş kazandı. Deniz Türüç'ün ortasına Figueiredo'nun kafa vuruşunda kaleci Mert iki hamlede topu kornere çeldi.

51'inci dakikada Cenk'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Masuaku ortasını yaptı. Penaltı noktasının önünde Cenk'in kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

55'inci dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Onur Bulut pasını merkezdeki Aboubakar'a verdi. Aboubakar, sol kanattan hareketlenen Masuaku'yu gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Masuaku'nun sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

58'inci dakikada ön alanda yapılan baskı sonrasında sol kanatta Gedson topu kapıp hızla ceza sahası içindeki Redmond'u gördü. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta Volkan Babacan gole izin vermedi.

90+8'inci dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında sol kanattaki Gedson, sağ kanattan ceza sahasına hareketlenen Rosier'e uzun yolladı. Topu kontrol eden Rosier'in kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ AYNI KADRO İLE SAHADA

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ligin 24'üncü haftasında 2-1 kazanılan MKE Ankaragücü mücadelesinin 11'ini değiştirmedi. Beşiktaş'ın Başakşehir'e konuk olduğu karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş, Ankaragücü maçının 11'inde değişiklik yapmadı. Tecrübeli teknik adam, kazanan kadroyu bozmadı.

GHEZZZAL KADRODA YOK

Siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı atlattıktan sonra Antalyaspor maçında 11'e yazılan ancak ısınma hareketleri sırasında yeniden sakatlanan Rachid Ghezzal, Başakşehir maçında riske edilmedi. Sakatlığını atlattıktan sonra hafta içinde takımla birlikte antrenmanlarda yer alan yıldız oyuncu maç kadrosuna dahil edilmedi.

TAYYİP TALHA SANUÇ OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmanın 39'uncu dakikada Tayyip Talha Sanuç, Figueiredo ile girdiği mücadele sonrasında sakatlık yaşadı. 23 yaşındaki oyuna devam edemedi ve 40'ıncı dakikada yerini Romain Saiss'e bıraktı.