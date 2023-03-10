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BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş üzerlerini çizdi! Ayrılık listesi uzun

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kadrosu yeni sezonda baştan sona değişecek. Kara Kartal'da seneye büyük bir değişime gidiliyor... Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş tam 10 ismin üzerini çizdi. Deneyimli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmede kadroda düşünmediği oyuncuların adını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2023 Cuma 06:50
BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş üzerlerini çizdi! Ayrılık listesi uzun

Beşiktaş, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden harekete geçti. Ara transfer döneminde gelen ve giden oyuncularla birlikte kadrosunda değişime giden siyah-beyazlılar, yeni sezonun takımını oluşturmak için şimdiden mesaiye başladı.

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BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş üzerlerini çizdi! Ayrılık listesi uzun

Beşiktaş'ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, şu andaki kadro içerisinde yer alan 10 ismin mevcut performanslarında değişim olmadığı takdirde gelecek sezon kadrosunda kendilerini düşünmüyor.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş üzerlerini çizdi! Ayrılık listesi uzun

LİSTEYİ YÖNETİME BİLDİRDİ
Bu oyuncular arasında, N'Koudou, Welinton, Rosier, Saiss, Atiba, Redmond, Masuaku, Umut Meraş, Dele Alli ve Utku yer alıyor. Teknik patron Güneş'in, yönetim ile ara transfer dönemi tamamlandıktan sonra yaptığı görüşmede, önümüzdeki sezon birlikte olmak istemediği oyuncuları bildirdi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş üzerlerini çizdi! Ayrılık listesi uzun

Güneş'in, "Seneye bambaşka bir takım yaratacağız. Bu nedenle size sunduğum 'ayrılacaklar' listesini gönderebilirsek, elemiz rahatlayacak" dediği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş üzerlerini çizdi! Ayrılık listesi uzun

ERSİN VE MULEKA BELİRSİZ
Siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu ile kanat oyuncusu Jackson Muleka'nın durumları ise belirsizliğini koruyor. Kalede Mert Günok'un performansını artırması sonrası kulübeye giden Ersin Destanoğlu, sürekli forma giymek istediği bir takıma gitmek isterken; teknik direktör Şenol Güneş'in farklı mevkilerde görev verdiği Muleka da 'verimli olamadığını' ifade ederek ayrılabileceğinin sinyallerini verdi. Yönetimin, iki oyuncuya da cazip teklifler gelmesi durumunda bunu değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

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