BEŞİKTAŞ HABERİ: Şenol Güneş üzerlerini çizdi! Ayrılık listesi uzun

ERSİN VE MULEKA BELİRSİZ

Siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu ile kanat oyuncusu Jackson Muleka'nın durumları ise belirsizliğini koruyor. Kalede Mert Günok'un performansını artırması sonrası kulübeye giden Ersin Destanoğlu, sürekli forma giymek istediği bir takıma gitmek isterken; teknik direktör Şenol Güneş'in farklı mevkilerde görev verdiği Muleka da 'verimli olamadığını' ifade ederek ayrılabileceğinin sinyallerini verdi. Yönetimin, iki oyuncuya da cazip teklifler gelmesi durumunda bunu değerlendirmeye alacağı öğrenildi.