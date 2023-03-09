Haberler Beşiktaş Çebi’den ‘8 Mart’ mesajı

Çebi’den ‘8 Mart’ mesajı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Çebi mesajında, "Tarihimiz boyunca, yönetici, sporcu, çalışan ve taraftar olarak camiamızın en önemli güçlerinden birisi olan kadınlarımıza, Beşiktaşımıza verdikleri emekler için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Çebi’den ‘8 Mart’ mesajı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Çebi mesajında, "Tarihimiz boyunca, yönetici, sporcu, çalışan ve taraftar olarak camiamızın en önemli güçlerinden birisi olan kadınlarımıza, Beşiktaşımıza verdikleri emekler için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin tüm kadınlarının 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.
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