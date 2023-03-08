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Üç yıldızla yollar ayrılacak

Teknik direktör Şenol Güneş, sezon sonu için 3 ismin biletini kesti. Ayrılmalarına kesin gözeyle bakılan N'Koudou, Redmond, Dele Alli, Atiba ve Welinton'a ek olarak tecrübeli teknik adam Saiss, Rosier ve Muleka'nın da ipini çekti. Şenol Güneş "Para ederlerken gitsinler" dediği üç oyuncuya da şimdiden takım aranması talimatını verdi. Beşiktaş'ın hedefi ise Saiss (2 milyon euro), Rosier (4 milyon euro) ve Muleka (4 milyon euro) için toplam 10 milyon euro'luk bir gelir elde etmek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 06:50
Üç yıldızla yollar ayrılacak
Teknik direktör Şenol Güneş, sezon sonu için 3 ismin biletini kesti. Ayrılmalarına kesin gözeyle bakılan N'Koudou, Redmond, Dele Alli, Atiba ve Welinton'a ek olarak tecrübeli teknik adam Saiss, Rosier ve Muleka'nın da ipini çekti. Şenol Güneş "Para ederlerken gitsinler" dediği üç oyuncuya da şimdiden takım aranması talimatını verdi. Beşiktaş'ın hedefi ise Saiss (2 milyon euro), Rosier (4 milyon euro) ve Muleka (4 milyon euro) için toplam 10 milyon euro'luk bir gelir elde etmek.
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