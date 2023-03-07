Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a şartlı onay!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a şartlı onay!

Beşiktaş'ta yönetim, golcü oyuncu Cenk Tosun'u bırakma konusunda kararsız. Siyah-beyazlılar, ABD'den üç senelik teklif alan milli futbolcunun ayrılığına şartlı onay verecek. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a şartlı onay!

Beşiktaş'ın milli forveti Cenk ABD yolcusu... Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor. Güneş'in gelmesiyle birlikte performansında yükselişe geçen Cenk'le ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Beşiktaş yönetimi,Güneş'in raporu doğrultusunda milli oyuncu ile yeni sözleşme planlarken, Cenk Tosun'a ABD'den gelen cazip teklif sonrası bu kararın bir kez daha gözden geçirilmesine karar verildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a şartlı onay!

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR


Beşiktaş'ın başarılı golcüsü Cenk Tosun'a, MLS ekiplerinden Chicago Fire transfer teklifinde bulundu. ABD ekibinin, Cenk'e toplam 9 milyon dolar ücret karşılığında 3 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi. Amerika ekibinin bu teklifinin yıllık 2.5 milyon dolar garanti ücretin yanı sıra 500 bin dolar da bonus ödemelerini içerdiği öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanırken; Chicago Fire transferin gerçekleşmesi halinde Beşiktaş'a bonservis bedeli de ödeyecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a şartlı onay!

2-3 MİLYON DOLAR


Siyah-beyazlı yönetim, menajerler aracılığıyla gelen bu teklifin ardından teknik heyetten yeni bir rapor daha talep etti. Teknik patron Şenol Güneş'in bırakmaya pek istekli olmadığını belirtmesine rağmen, resmi teklifin her iki tarafın da memnun kalacak düzeyde olması durumunda, Cenk'in gitmesine izin verilecek. Siyah-beyazlıların, Cenk için yapılacak teklifin 2-3 milyon dolar seviyesinde olması durumunda, oyuncu da gitmek istediğini söylerse milli forvet ile sezon sonu gelmeden yollarını ayıracak. Bu sezon 24 maçta görev alan milli golcü, 12 kez fileleri sarsarken 2 de asiste yaptı ve 14 gole katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a şartlı onay!

GÜNEŞ: KALSIN İSTERİM


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından Cenk Tosun'un durumuyla ilgili şöyle konuştu: "Kendisi kalmak istiyorsa kulüp tutmak ister. Gidecek kalacak demeyi doğru bulmam. Bana sorarsanız kalmalı, gitmesini istemem. Ama gitmek isteyene de 'dur' demem. Wout Weghorst'ta olduğu gibi."

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta Cenk Tosun'a şartlı onay!

DÜNYALARI KAÇIRDI


Cenk Tosun, Ankaragücü karşısında Vincent Aboubakar'la birlikte takımının gol umudu olarak sahaya çıktı. 84 dakika sahada kalan Cenk Tosun, birçok net pozisyon yakalamasına rağmen skor üretemedi. Rakip kaleyi 4'ü isabetli olmak üzere 5 kez yoklayan Tosun Paşa, Ankaragücü kalecisi Gökhan Akkan'ı geçemedi.

DİĞER
Şampiyonlar Ligi Chelsea-Borussia Dortmund maçı hangi kanalda? Chelsea Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta?
Ailesine rest çekip Amerika'ya gitmişti! Ceyda Ateş'in eşi Buğra Toplusoy paraya para demiyor
Forvetler sustu Fırtına durdu!
Valencia uzatmayı kabul etti! Ancak F.Bahçe'nin bir şartı var...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta sil baştan!
El Shaarawy ile sezon sonu yüz yüze
Kadınlar Günü kutlamak caiz mi, haram mı, günah mı?
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
İstanbul sular ne zaman gelecek? İSKİ kesinti listesi
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Brentford evinde kazandı! Brentford evinde kazandı! 01:40
Brentford evinde kazandı! Brentford evinde kazandı! 01:39
Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! 01:08
Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! Osasuna ile Celta Vigo yenişemedi! 01:07
Torino tek golle galip! Torino tek golle galip! 00:37
Sözleşmeleri uzatılacak mı? F.Bahçe'den açıklama geldi Sözleşmeleri uzatılacak mı? F.Bahçe'den açıklama geldi 00:14
Daha Eski
O kulüpten Gomis itirafı! "Onu istedik ama..." O kulüpten Gomis itirafı! "Onu istedik ama..." 00:14
Efsane isim Weghorst'u topa tuttu! "ManU'da oynayacak kadar..." Efsane isim Weghorst'u topa tuttu! "ManU'da oynayacak kadar..." 00:15
Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt! Jesus'tan Flamengo sorusuna gizemli yanıt! 00:15
Szalai'den Sevilla maçı yorumu! Szalai'den Sevilla maçı yorumu! 00:15
Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? 00:15
Kasımpaşa nefes aldı! Kasımpaşa nefes aldı! 00:15