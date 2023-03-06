Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Transferde sıcak gelişme

Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Welinton ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
33 yaşındaki futbolcuya Brezilya Ligi takımlarından Cruzeiro talip olmuştu.
Beşiktaş'ın tecrübeli savunma oyuncusu Welinton ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
33 yaşındaki futbolcuya Brezilya Ligi takımlarından Cruzeiro talip olmuştu.
Ancak Beşiktaş'ın Welinton'u kolay kolay bırakmayacağı vurgulandı. Siyah beyazlıların, sözleşmesi haziran ayında sona erecek Welinton'u göndermek için bir miktar bonservis istediği yazıldı.
Cruzeiro'nun ise transferi bedelsiz gerçekleştirmek istediği ifade edildi.
Beşiktaş'ın tavrı sonrası Brezilya temsilcisinin Türkiye'den başka bir savunmacı için devreye girdiği bildirildi.