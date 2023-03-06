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Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Transferde sıcak gelişme

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlıların 33 yaşındaki stoperine Cruzeiro talip olmuştu. Takımdan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusu olan Welinton'un transferine dair flaş bir haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 19:56
Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Transferde sıcak gelişme

Ancak Beşiktaş'ın Welinton'u kolay kolay bırakmayacağı vurgulandı. Siyah beyazlıların, sözleşmesi haziran ayında sona erecek Welinton'u göndermek için bir miktar bonservis istediği yazıldı.

Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Transferde sıcak gelişme

Cruzeiro'nun ise transferi bedelsiz gerçekleştirmek istediği ifade edildi.

Welinton Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Transferde sıcak gelişme

Beşiktaş'ın tavrı sonrası Brezilya temsilcisinin Türkiye'den başka bir savunmacı için devreye girdiği bildirildi.

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