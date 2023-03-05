Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ ŞİFRESİZ CANLI 📺 | Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ ŞİFRESİZ CANLI 📺 | Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş, 24. hafta maçında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalacak.Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Sedat Ağçay, kariyerinde ilk kez bir maça antrenör olarak çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 15:40 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2023 Pazar 15:40
BEŞİKTAŞ ANKARAGÜCÜ ŞİFRESİZ CANLI 📺 | Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ile Ankaragücü, 24. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak maç futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarıda araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 5 Mart Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

TEK EKSİK GHEZZAL

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek. Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak. Siyah-beyazlılarda 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında forma giyemeyecek.

SEDAT AĞÇAY'IN İLK HEYECANI

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine getirilen Sedat Ağçay, kariyerinde ilk kez bir maça antrenör olarak çıkacak. Futbolu 2020 yılındad MKE Ankaragücü'nde bırakan Ağçay, daha sonra sarı-lacivertli kulüpte görev almaya başlamıştı. Son olarak Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen 41 yaşındaki Ağçay, ilk kez teknik direktör olarak sahada yer alacak.

ANKARAGÜCÜ'NÜN 21 YILLIK GALİBİYET HASRETİ

MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı deplasmanda 21 yıldır mağlup edemiyor.

Rakibi karşısında İstanbul'daki son galibiyetini 17 Şubat 2002'de 2-1'lik sonuçla alan sarı-lacivertliler, daha sonra deplasmandaki 15 maçı da kazanamadı. Bu son 15 maçın 14'ünü ise Beşiktaş galip bitirdi.

Sarı-lacivertliler, Vodafone Park'ta 21 yıllık galibiyet hasretini de dindirmeye çalışacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Asrın felaketinde ailesinden 10 kişiyi kaybetmişti! Karsu Dönmez: Halamın evindeki duvardan düşmeyen tek fotoğraf
Bursaspor Amedspor maçında saha karıştı! İşte o anlar | Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Açığa alındılar
İspanya'da gündem oldu! "G.Saray'ı şampiyonluktan edecek"
Iwobi F.Bahçe'ye gidecek mi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güneş'ten F.Bahçe sözleri! "A.Gücü ve Başakşehir'i yenersek..."
Güneş biletini kesmişti! N'Koudou'nun geleceği belli oldu
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Berat Kandili ne zaman 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güneş'ten F.Bahçe sözleri! "A.Gücü ve Başakşehir'i yenersek..." Güneş'ten F.Bahçe sözleri! "A.Gücü ve Başakşehir'i yenersek..." 15:12
Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? Beşiktaş - Ankaragücü maçı saat kaçta? 15:11
İspanya'da gündem oldu! "G.Saray'ı şampiyonluktan edecek" İspanya'da gündem oldu! "G.Saray'ı şampiyonluktan edecek" 14:39
Real Valladolid - Espanyol maçı saat kaçta? Real Valladolid - Espanyol maçı saat kaçta? 14:28
Bursaspor Amedspor CANLI Bursaspor Amedspor CANLI 14:29
Barcelona - Valencia maçı saat kaçta? Barcelona - Valencia maçı saat kaçta? 14:32
Daha Eski
Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? Rayo Vallecano - Athletic Bilbao maçı saat kaçta? 14:35
Fırtına'da Adana Demirspor mesaisi başladı! Fırtına'da Adana Demirspor mesaisi başladı! 14:36
Real Betis - Real Madrid maçı saat kaçta? Real Betis - Real Madrid maçı saat kaçta? 14:39
Nottingham Forest - Everton maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Everton maçı saat kaçta? 13:35
Flaş iddia! Altay Bayındır'ın yeni takımı... Flaş iddia! Altay Bayındır'ın yeni takımı... 13:38
Liverpool - Manchester United maçı saat kaçta? Liverpool - Manchester United maçı saat kaçta? 13:38