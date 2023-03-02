Hedeften şaştık

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, dün düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı. Gündemdeki konular hakkında konuşan usta hoca, öz eleştirilerde de bulundu. Güneş, ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi belirterek başladığı sözlerine "Beşiktaş olarak hedeflediğimiz yerde değiliz. Son üç maç hayal kırıklığı oldu. Başka bir hoca ile başlandı, benimle devam edildi, yarın başka bir şey de olabilir. Kadro için de aynı şey geçerli. Önemli olan Beşiktaş" dedi. "Her şeye rağmen yarışta olmalıydık" ifadesini kullanan usta hoca, sezon başında yapılan transferlere de değindi.

VERİM ALINAMADI

Şenol Güneş, "Alınan oyuncuların kötü olduğunu düşünmüyorum, ama takımı taşıyabilecek seviyeye geldik mi? Oyuncuları ya da yönetimi suçlamak için söylemiyorum. Bazen bir parça uyumlu gibi görünür ama olmaz. Tedirginim, rahatsızım. Geçen seneden kalan Atiba, Josef, Rachid Gehzzal gibi bazı oyunculardan faydalanılamadı. Saiss, Dele Alli, Weghorts, Arthur Masuaku'nun direk oynayacağı düşünülmüş. Ancak beklenenler alınamadı. Oyuncuların ve teknik heyetin, personelin maaş sorunu yok. Bize düşen başarıyı yakalamak. Aldığımız sonuçlar başarı getirmedi" dedi.

ROMAIN SAISS'LE PROBLEM YOK

Kevin N'Koudou ve Romain Saiss için de konuşan Güneş, "Kevin N'Koudou'dan karşılık alamadım. Gitmesi için konuşuluyordu ama henüz olmadı. Yarın ne olur bilmiyorum. Romain Saiss istedi ama olmadı. Bazı oyuncuların kalması yararlı değilse, gitmesine izin veririz. Saiss lider ve kaliteli bir oyuncu. Sakatken sahaya çıkmamalılar. Saiss yokken Welinton oynadı. Saiss ile problem yok."

MASUAKU ORTALAMA!

Arthur Masuaku'nun dizinde kronik sakatlık var. Ancak aradan geçen zaman içinde iyi. Son dönemde hiçbir sakatlığını görmedim. Eyüpspor maçında çıkmak istemedi. İyi bir duruma geldi. Soru işaretli tarafları var. Yetenekleri ve oyunculuğu tartışılmaz. Sol ayağı çok iyi. Bazen ortaları çok kötü attı, ona yakıştırmadık. Memnun muyuz, değil miyiz? Ortalama. Ortalamanın üstüne çıkmadığı zaman onunla mı devam edeceğiz?

ONUR AVANTAJLI

Onur Bulut'u sene sonu düşünürken, 1 milyon euro verilerek alınabileceği ortaya çıktı. Kulübüne para kazandırdı. Onur iyi bir oyuncu. Sağ bekimiz olur, sol bekimiz olur. Valentin Rosier ile yarışmaya girecek. Türk olduğu için de avantajlı."

SANKİ HİÇ GÜCÜ YOK GİBİ!

Dele Ali'nin problemi yok. Çok mütevazi bir oyuncu, çalışıyor, koşuyor. Artık top kazanmaya başladı. Top kullanma ve şut atmada sıkıntısı var. Sanki hiç gücü yok gibi. Talihsizlik mi, bu böyle mi bilemiyorum. Bir türlü verim alamadım, bu durumdan çok rahatsızım. Bana da yakıştırılanı çok üstüme almadım ama neden olmadı diye kendimi sorumlu hissediyorum.

TARAFTARA LAYIK OLACAĞIZ

Bana eleştiriler var, haklılar. İnsansınız, tepkileriniz olabilir. Bunu susarak da yapabilirsiniz. Ama bunu tartışmaya dönüştürürsek, yaraları kendimiz açarız. Bizim taraftarımız entelektüeldir, takıma sahip çıkar ama eleştirir de. Onlara layık bir takım oluşturacağız. Beşiktaş içinde beni sevmeyen varsa, 'Onlar Beşiktaşlı değildir' diyemem. Eleştirisinden dolayı ayırmam, bölmem. Ülke de öyle. Farklılıklarımız, zenginliklerimiz olsun. Ben kimseye siyasi cevap vermem. Kendimi de ezdirmem."

HAKSIZLIĞI HAK GÖRENLER...

Ligde düşme kalktı, aşağıya müdahale ettin. 2 takım düşecek. Peki yukarıya neden etmedin? Bir karar alınıyor, bu kararın nedenini açıklayın. Deplasman yasağı da öyle. Kime, niye? Kimin keyfine kalmış? Buna TFF karar verebilir. Sezon başında verilir bu karar. Deprem nedeniyle o bölgeden bir takım katılıyor, bir takım katılmıyor. Peki neden? Madem öyle lig iptal edilsin. Deplasman yasağına katılmıyorum ama öyle bir durum gelir, lig iptal edilir. Ama benim dediğim doğru mu? Haksızlığı hak görenlerle konuşuyoruz.

TAKIMI TAŞIYANLARLA DEVAM

"Rachid Ghezzal'ın hafif bir sakatlığı olmadı. Bu hafta 6 oyuncu kadroya girecek. Yine bir değişim olacak. Oyuncuların takım oyununa alışması, takımı geliştirmesini istiyorum. Takımı taşıyan oyuncularla devam edeceğiz."

3 PUANI KENDİNE Mİ İSTEDİ?

Başkanın ailesi yardım ediyor, kendi yardım ediyor, çalışanları ediyor, kulüp ediyor... TFF'ye gidiyor... Başkan bununla uğraşırken, bir şeyden mahkum ediyorsun. Başkan kendine mi 3 puan istiyor? Hem vereceksin, hem suçlanacaksın! Bu sağlıklı bir şey değil."

HERKES AYAKTA KALSIN

Hükümet eleştiri aldı, Cumhurbaşkanı orada afet bölgesinde. Bir çocuk kumbarasındaki parasını veriyorsa çok değerli. Zenginin yardımı da önemli. Herkes bütçesine göre yardım eder. Ne güzel bir şey. Herkes ayakta kalsın, gücü oranında yardım etsin."