BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nihat Kahveci'den olay sözler! "Valerien Ismael'i anlayamadık"

Kupadan elendin, şampiyonluk çok zor gözüküyor. Ancak bir sonraki maçta seyirciye saygıdan çıkıp güzel futbol oynamanız gerekiyor. Beşiktaş'ın 'zaten şampiyonluk gitti' diye rehavete kapılmaması gerekiyor. İkincilik, üçüncülük çok önemli. Bu sezon Avrupa'ya gidemeyen bir Beşiktaş var. Gelecek sezon da bunun olmasına izin vermemelisiniz. Beşiktaş'ın Avrupa'ya gidemediği çok fazla sezon yoktur.