BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Nihat Kahveci'den olay sözler! "Valerien Ismael'i anlayamadık"

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de oynanan erteleme maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımın eski golcüsü Nihat Kahveci de takımı eleştirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. (BJK spor haberleri)
Kupadan elendin, şampiyonluk çok zor gözüküyor. Ancak bir sonraki maçta seyirciye saygıdan çıkıp güzel futbol oynamanız gerekiyor. Beşiktaş'ın 'zaten şampiyonluk gitti' diye rehavete kapılmaması gerekiyor. İkincilik, üçüncülük çok önemli. Bu sezon Avrupa'ya gidemeyen bir Beşiktaş var. Gelecek sezon da bunun olmasına izin vermemelisiniz. Beşiktaş'ın Avrupa'ya gidemediği çok fazla sezon yoktur.
"TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ"
Beşiktaş, taraftarlarını bugün üzdü ama taraftarlar bütün Türkiye'nin tüylerini diken diken etti. Futbolun içinde böyle şeyler olması güzel. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Türk halkının bu tutumu karşısında Türk olduğum için gurur duyuyorum.
"DELE ALLI GİBİ BİR OYUNCU..."
Başarı durumunda nasıl futbolcudan çaycıya herkesin katkısı oluyorsa, bu başarısızlıkta Şenol Güneş'in biraz katkısı var. Son 2-3 sezonda Ahmet Nur Çebi çok iyi oyuncular aldı. Biraz oyuncuları da konuşmamız lazım. Dele Alli gibi bir oyuncu oynayamıyor mesela.
"VALERIEN ISMAEL'İ ANLAYAMADIK"
Valerien Ismael bazı mesajlar vermişti. Biz onları anlayamadık zamanında. 'Disiplin' diyordu hoca. Şampiyon olman için gereken puan ortalaması 2.2 falandır. O ortalama da yok Şenol hocada.
"ŞAMPİYONLUK SADECE 'Ş' HARFİ KALDI"
5 maç üst üste kazanılan dönemde Beşiktaş taraftarları şampiyonluk hesapları yapıyordu. 3 maç puan kaybedince şampiyonluk sadece 'ş' harfi kaldı. Oyun olarak o da kalmadı.