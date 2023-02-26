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BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Antalyaspor maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. 2 kez ertelenen maç, Abdulkadir Bitigen'in düdüğü ile başlayacak. Peki Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maçta ilk 11'lerde kimler yer alacak? İşte merak edilenler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 18:02 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 18:04
BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI CANLI 📺 | Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Antalyaspor maçı izle

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kara kartal, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. 13 Kasım 2022 Pazartesi tarihinde oynanması planlanan ancak Taksim'de 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısı nedeniyle 14 Şubat'a ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor karşılaşması, o tarihte de Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle oynanamadı. Maçın yayın saati ve yayınlanacağı kanalı merak eden futbolseverler için BJK maçı ne zaman? Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevabını derledik...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson, Redmond, Ghezzal, Muleka, Cenk Tosun

Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Ömer, Veysel, Güray, Floranus, Fernando, Fredy, Ndao, Ghacha, Mehmedi

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 26 Şubat Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Şubat 2023 Pazar günü 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş – Antalyaspor mücadelesini Abdulkadir Bitigen yönetecek. Abdulkadir Bitigen'in yardımcılığını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Tugay Kaan Numanoğlu.

FORMALARIN GELİRİ DEPREMZEDELERE

Siyah-beyazlı futbolcuların bu maçta giyecekleri formalar, tüm geliri depremzedelere yardım amacıyla kullanılmak üzere düzenlenecek olan açık artırma ile satışa sunulacak. Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcularımızın Fraport TAV Antalyaspor maçında giyeceği formalar, tüm geliri depremzedelere yardım amacıyla kullanılmak üzere düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenecek açık artırma, bugün saat 19.03'te matchwornshirt.com adresinde başlayacak" ifadelerine yer verildi.

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