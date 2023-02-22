Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta N'Koudou'ya çifte talip! İşte o takımlar

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta N'Koudou'ya çifte talip! İşte o takımlar

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan N'Koudou, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılara veda edecek olan Kamerunlu oyuncunun yeni adresi merak ediliyor. N'Koudou'ya 2 talip birden çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 12:27
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta N'Koudou'ya çifte talip! İşte o takımlar

2019 yılında 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer edilen N'Koudou, Beşiktaş'tan yılda 1 milyon 600 bin euro kazanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta N'Koudou'ya çifte talip! İşte o takımlar

Beşiktaş'a 10 milyon 900 bin euroya mal olan 28 yaşındaki futbolcu ile Adana Demirspor ilgileniyor. Ancak transfer görüşmeleri şu an için donma aşamasına geldi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta N'Koudou'ya çifte talip! İşte o takımlar

Takvim'in haberine göre Kamerunlu oyuncu karşılıklı fesih seçeneğine sıcak bakmıyor. N'Koudou'nun Beşiktaş yönetimine, "Fesih bedelimi öderseniz giderim" dediği de iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta N'Koudou'ya çifte talip! İşte o takımlar

RUSYA'DAN İKİ TAKIM N'KOUDOU'NUN PEŞİNDE

Tecrübeli oyuncu ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Rusya Ligi ekiplerinden Rostov ve Dinamo Moskova'nın Kamerunlu kanat oyuncusu için atağa kalktığı ve transferi için Beşiktaş ile temas kurdukları belirtildi. Rusya Ligi'nde transfer sezonu yarın sona eriyor. Bu yüzden N'Koudou ile ilgili bugün önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta N'Koudou'ya çifte talip! İşte o takımlar

BİR TÜRLÜ İSTİKRARI YAKALAYAMADI

Beşiktaş'ta 107 maçta forma giyen N'Koudou'nun 21 gol ve 9 asisti bulunuyor. Sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş'ta bir türlü istikrarı yakalayamayan Kamerunlu futbolcunun Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. N'Koudou bu sezon 21 maçta forma giyerken 5 gol ve 1 asist üretti. Kamerun Milli Takımı'nda ise 5 kez forma giydi.

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