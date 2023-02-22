TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta N'Koudou'ya çifte talip! İşte o takımlar

2019 yılında 4.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibi Tottenham'dan transfer edilen N'Koudou, Beşiktaş'tan yılda 1 milyon 600 bin euro kazanıyor.
Beşiktaş'a 10 milyon 900 bin euroya mal olan 28 yaşındaki futbolcu ile Adana Demirspor ilgileniyor. Ancak transfer görüşmeleri şu an için donma aşamasına geldi.
Takvim'in haberine göre Kamerunlu oyuncu karşılıklı fesih seçeneğine sıcak bakmıyor. N'Koudou'nun Beşiktaş yönetimine, "Fesih bedelimi öderseniz giderim" dediği de iddia edildi.