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Beşiktaş-Eyüpspor: 3-2 | MAÇ SONUCU - Beşiktaş hazırlık maçında Eyüspor'u 3-2 yendi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'la hazırlık maçında karşılaştı. Siyah-beyazlılar rakibini 3-2 yendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 16:09 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 16:27
Beşiktaş-Eyüpspor: 3-2 | MAÇ SONUCU - Beşiktaş hazırlık maçında Eyüspor'u 3-2 yendi

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen arada oynadığı hazırlık maçında Eyüpspor'u 3-2 mağlup etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlılar, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadelede siyah-beyazlılar rakibini 3-2 mağlup ederken, golleri; 43'üncü Aboubakar, 47'nci dakikada Onur Bulut ve 56'ncı dakikada penaltıdan Maxim kaydetti. Eyüpspor'un golleri ise 20'nci dakikada Mustafa Pektemek ve 84'üncü dakikada Olivier Thill'den geldi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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