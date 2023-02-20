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Beşiktaş'ta N'Koudou çıkmazı! Ayrılık için şart koştu

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in takımda düşünmediği ve ara transfer döneminde yolların ayrılacağı konuşulduğu Georges-Kevin N'Koudou, ayrılık için şart koştu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 09:13
Beşiktaş'ta N'Koudou çıkmazı! Ayrılık için şart koştu

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, sistemine uymadığı gerekçesiyle gözden çıkardığı ve gönderilmesini istediği Kevin N'Koudou, ayrılık için şart koştu.

Beşiktaş'ta N'Koudou çıkmazı! Ayrılık için şart koştu

Siyah beyazlı kulüple sezon sonuna dek sözleşmesi bulunan Kamerunlu kanat oyuncusu, "Beşiktaş'ta mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Kulüp yönetimi beni istemiyorsa bu durumda yapılacak şey de belli. Haziran ayına kadar sözleşmeliyim. Orada yazan fesih bedelini ödedikleri takdirde giderim" dedi.

Beşiktaş'ta N'Koudou çıkmazı! Ayrılık için şart koştu

ADANA DEMİRSPOR İSTİYOR

2019'da 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan alınan N'Koudou, Beşiktaş'tan yılda 1 milyon 600 bin Euro alıyor.

Beşiktaş'ta N'Koudou çıkmazı! Ayrılık için şart koştu

Hürriyet'in haberine göre, siyah beyazlı kulübe bonservis dahil 10 milyon 900 bin Euro'ya mal olan 28 yaşındaki futbolcu ile Adana Demirspor ilgileniyor. Akdeniz ekibinin N'Koudou'yu bonservisiyle satın almak istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta N'Koudou çıkmazı! Ayrılık için şart koştu

Bu transfer gerçekleştiği takdirde N'Koudou; Josef de Souza, Javi Montero, Tyler Boyd, Wout Weghorst ve Oğuzhan Akgün'den sonra takımdan ayrılan 6. futbolcu olacak.

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