Beşiktaş'ta N'Koudou çıkmazı! Ayrılık için şart koştu

Siyah beyazlı kulüple sezon sonuna dek sözleşmesi bulunan Kamerunlu kanat oyuncusu, "Beşiktaş'ta mutluyum ve ayrılmak istemiyorum. Kulüp yönetimi beni istemiyorsa bu durumda yapılacak şey de belli. Haziran ayına kadar sözleşmeliyim. Orada yazan fesih bedelini ödedikleri takdirde giderim" dedi.