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Kayserispor'dan Beşiktaş'a Onur Bulut tepkisi! "Konu artık hukukta"

Son dakika spor haberi: Kayserispor'daki sözleşmesini tek taraflı feshederek Beşiktaş'a imza atan Onur Bulut ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Onur Bulut'un sözleşmesinde çıkış hakkı olmadığını belirtti ve konunun hukuki zemine taşındığını belirtti. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2023 Pazar 18:54
Kayserispor'dan Beşiktaş'a Onur Bulut tepkisi! "Konu artık hukukta"

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Beşiktaş'ın Onur Bulut ile kendileri ile anlaşmadan sözleşme imzaladığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koç, Onur Bulut'un çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol bulunmadığını ifade etti. Samet Koç konunun hukuki zemine taşındığını açıkladı.

İşte o açıklama...

"Futbolcu ile olan ve bitimine 6 ay kalan sözleşmeyi dönem içi olarak 3 yıl uzattık. Bu sözleşme TFF'ye tescil edildi. Ardından Beşiktaş'tan 1.25 milyon € yazılı teklif aldık. Biz de 3.5 milyon € + KDV karşı teklife yazılı olarak cevap verdik. Bunu takiben de Beşiktaş Kulübü 1 milyon € tutarında açıklaması olmayan bir havale gönderdi. Biz de sebebe dayanmayan bu ödemeyi Beşiktaş'a iade ettik.

Aynı akşam sosyal medyada futbolcunun Beşiktaş'a imza attığı açıklandı. Ertesi gün dekonta açıklama yazılarak para bize tekrar gönderildi. Beşiktaş'a ihtarname çekerek 3.5 milyon € + KDV isteğimizi yeniledik. TFF'nin tescil ettiği sözleşmede futbolcunun çıkış hakkının olmadığını bildirdik.

Kulübümüz ile Onur Bulut arasında çıkış hakkı konusunda düzenleme ihtiva eden bir protokol bulunmamaktadır. Konu artık hukuki zeminde tartışılmaktadır.

Deprem şu an birinci önceliğimiz. Hayat normalleşmeye başladığı anda Beşiktaş'a gereken cevabı vereceğimizden şüpheniz olmasın.

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