Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da 2 yıldıza gözdağı! Omar ve Onur gelince...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da 2 yıldıza gözdağı! Omar ve Onur gelince...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Devre arası transfer döneminde kadrosuna dikkat çeken isimleri dahil eden siyah-beyazlılarda 2 futbolcunun teknik direktör Şenol Güneş'in planları dahilinde olmadığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2023 Pazar 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da 2 yıldıza gözdağı! Omar ve Onur gelince...

Beşiktaş'ta Aboubakar ve Amir transferleri sonrasında, sürpriz olarak Omar Colley ile Onur Bulut kadroya dahil edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da 2 yıldıza gözdağı! Omar ve Onur gelince...

4 transfer yapan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Romain Saiss'in performansından memnun olmadığı için sol stopere Colley 2.5 milyon Euro'ya Sampdoria'dan alındı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da 2 yıldıza gözdağı! Omar ve Onur gelince...

Saiss'e gözdağı veren teknik ekibin bir diğer isteği de yerine getirildi ve Onur Bulut ara transferde 1 milyon Euro serbest kalma bedeli kullanılarak kadroya katıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da 2 yıldıza gözdağı! Omar ve Onur gelince...

Rosier'in çalışma temposunu beğenmeyen Güneş, Onur'un adını özellikle yönetime verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Kartal'da 2 yıldıza gözdağı! Omar ve Onur gelince...

TEKLİF BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi, iki oyuncu için de tatmin edecek teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak. Siyah beyazlılar, Saiss için 5 milyon Euro, Rosier için 7 milyon Euro bonservis belirledi.

DİĞER
Düzce depremini yaşayan oyuncu Sevil Uyar “Bu büyük afetle 24 yıl öncesine döndüm..."
Mucizenin adı 7 aylık Hamza bebek: 140 saat sonra kurtarıldı
Avrupa kulüpleri sessiz kalmadı!
Mertens'le yola devam! Opsiyon devreye girecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan Figueiredo operasyonu! +1 ile kiralık gelecek
Sol beke İtalyan boğası!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Şubat)
Can kaybı: 24 bin 167
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Madrid 5. kez şampiyon Real Madrid 5. kez şampiyon 01:57
Marsilya 3 puanı 2 golle aldı Marsilya 3 puanı 2 golle aldı 01:49
Bilbao Mestalla'da kazandı! Bilbao Mestalla'da kazandı! 01:05
Bilbao Mestalla'da kazandı! Bilbao Mestalla'da kazandı! 01:04
Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! 01:00
Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! Atalanta Lazio deplasmanında kazandı! 00:59
Daha Eski
Yıldız ismin menajerinden transfer itirafı! Barcelona... Yıldız ismin menajerinden transfer itirafı! Barcelona... 00:40
Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi Enkazdan F.Bahçe forması ile çıkarıldı! Kulüpten paylaşım geldi 00:40
Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce... Zaniolo ile ilgili flaş iddia! Roma'dan ayrılmadan önce... 00:40
TVF'den acı haber! 3 voleybolcu vefat etti TVF'den acı haber! 3 voleybolcu vefat etti 00:40
Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı Dorukhan Toköz F.Bahçe ile yardım topladı 00:40
"Futbol umurumuzda bile değil" "Futbol umurumuzda bile değil" 00:40