Evde oturamazdık

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için AFAD'ın başlattığı yardım kampanyasına destek tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş kulübü de Vodafone Park Stadı'nın yanında kurulan Deprem Yardım Merkezi'ne yapılan yardımları, depremden etkilenen şehirlere ulaştırmak için gece gündüz çalışıyor. Bu çalışmalara Beşiktaşlı futbolcular da katıldı.



CENK TOSUN: Zor günlerde birlik olmayı çok iyi biliriz. Çok büyük bir acı yaşadık. Yardımcı olabilmek için buraya geldim. Aklımız deprem bölgesinde. Burada görev yapan gönüllülerimizden Allah razı olsun.



JOSEF DE SOUZA: Her on dakikada bir aklıma geliyor ve her on dakikada bir göçük altında olan vatandaşlarımız için dua ediyorum. Allah'ın onlara yardım etmesini, güç kuvvet vermesini ve hayatta kalmalarını diliyorum. Türk milletini gerçekten tebrik ediyorum. Biliyorum ki Türkiye bu birliktelikle bu kötü günleri atlatacak.

Josef De Souza Vodafone Park Stadı'nın yanında kurulan çadırda depremzedeler için kan verdi

EMRECAN UZUNHAN: Evde oturmak içimize sinmedi. Yardım etmek için bugün buraya geldik. Umarım ufak da olsa faydamız dokunur. Oradaki insanlara umarım biraz da olsa yardım edebiliriz. Gerçekten de çok iyi bir destek var halkımızdan. l TAYYİP TALHA SANUÇ: Hepimiz çok üzgünüz. Evde boş boş oturmak istemedik. Burada gelip elimizden ne gelirse, ne olabilirse yapmak istiyoruz. İnsanlarımızın burada yoğun çabasını görebiliyoruz. Umarım oradaki insanlara elimizden geldiğince yardım edebiliriz. Allah hepsinin yardımcısı olsun.



KEREM ATAKAN KESGİN: Elimizden geldiği kadar hem maddi hem de manevi bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Umarım deprem bölgesindekilerin acılarını hafifletmeye çalışabiliriz. Enkazdaki vatandaşlarımızın da bir an önce kurtulmasını temenni ediyorum.



SEDA NUR İNCİK: Beşiktaş'ın öncülük ettiği yardım kampanyasına biz de Kadın Futbol Takımı olarak elimizden geldiğince des tek olmaya çalışıyoruz. Yardıma ihtiyacı olan herkese umarım en kısa sürede yardım ulaşır. Gün birlik günü.



AMARAL: "20 sene sonra geliyorum Türkiye'ye. Buraya geldiğimde çok mutlu olmak isterdim. Ama maalesef çok kötü bir anda geliyorum. Burada Brezilya vatandaşlarını temsil ediyorum. Türkiye'nin yanındayız."



MERT GÜNOK: "Arkadaşlarımızla alabileceğimiz ne varsa alıp buraya getirmeye çalıştık. Bütün insanlar seferber olmuş durumda. Kimin ne kadar imkanı varsa, oradaki insanlar için ne alabiliyorlarsa, ne bulabiliyorlarsa buraya ve diğer yardım yapan yerlere getirmelerini rica ediyorum.