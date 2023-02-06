Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten depremzedeler için yardım çağrısı!

Merkezi Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de büyük etkiye yol açan depremin ardından Beşiktaş Kulübü'nde teknik direktör Şenol Güneş, sosyal medyadan depremzedeler için yardım talebinde bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ

Hepimizin başı sağ olsun. Ölenlerin yakınlarına bağ sağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Beşiktaş camiası olarak maddi ve manevi ne varsa tüm yardımı yapmaya hazırız. Oyuncularla aramızda da konuştuk. Aynı desteği yapacağız. Taraftara da sesleniyorum. Halkımıza yardımcı olmak için destek bekliyoruz.