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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten depremzedeler için yardım çağrısı!

Merkezi Kahramanmaraş olan çevre illerde büyük hasara neden olan depremlerin ardından spor camiası da kenetlenmiş durumda. Beşiktaş Kulübü'nde Teknik Direktör Şenol Güneş felaketin ardından sosyal medyada yardım çağrısında bulundu. İşte teknik adamın o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 21:05
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten depremzedeler için yardım çağrısı!

Merkezi Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de büyük etkiye yol açan depremin ardından Beşiktaş Kulübü'nde teknik direktör Şenol Güneş, sosyal medyadan depremzedeler için yardım talebinde bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ

Hepimizin başı sağ olsun. Ölenlerin yakınlarına bağ sağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Beşiktaş camiası olarak maddi ve manevi ne varsa tüm yardımı yapmaya hazırız. Oyuncularla aramızda da konuştuk. Aynı desteği yapacağız. Taraftara da sesleniyorum. Halkımıza yardımcı olmak için destek bekliyoruz.

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