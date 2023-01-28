Panter gibiydi

Beşiktaş'ın Alanyaspor zaferinde Mert Günok da özel bir performans sergiledi. Deneyimli eldiven skor 0-0'ken karşı karşıya pozisyonda Efecan'a geçit vermedi. Kartal 1-0 öndeyken de Ahmed Hassan'ın yakın mesafeden sert vuruşunda reflekslerini konuşturdu. Az ama öz gelen Alanya karşısında Mert Günok, kalesinde devleşti. İkinci devrede de iki önemli atağı savuşturdu. İlkinde doğru pozisyon alıp şutu kurtardı. Bir diğerinde ise genç forvet Erencan'ın çaprazdan vuruşunda topu çelmeyi başardı. Deneyimli eldiven, kurtarışlarıyla yine güven verdi.