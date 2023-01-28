Haberler Beşiktaş Panter gibiydi

Panter gibiydi

Alanya az ama öz geldi hepsinde Mert’e takıldı. Mert, 4 kritik kurtarışa imza attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Panter gibiydi

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Beşiktaş'ın Alanyaspor zaferinde Mert Günok da özel bir performans sergiledi. Deneyimli eldiven skor 0-0'ken karşı karşıya pozisyonda Efecan'a geçit vermedi. Kartal 1-0 öndeyken de Ahmed Hassan'ın yakın mesafeden sert vuruşunda reflekslerini konuşturdu. Az ama öz gelen Alanya karşısında Mert Günok, kalesinde devleşti. İkinci devrede de iki önemli atağı savuşturdu. İlkinde doğru pozisyon alıp şutu kurtardı. Bir diğerinde ise genç forvet Erencan'ın çaprazdan vuruşunda topu çelmeyi başardı. Deneyimli eldiven, kurtarışlarıyla yine güven verdi.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş dünya yıldızı için görüşmelere başlıyor! Süper Lig devlerini kıskandıracak transfer geliyor…
Samar Dadgar ile evlenen Özcan Deniz istenmeyen gelin iddiasına ilk kez yanıt verdi! “Ailevi sorunlarımız...”
Arda Güler bombası! Dünya devi devrede
Fırtına'nın hedefi 3 puan! İşte Avcı'nın Hatay maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Çarpıcı yorum! "İngiltere Milli Takımı'na çağrılırsa..."
Kartal Dolmabahçe'de rahat kazandı!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Oruç tutmanın faydaları nelerdir?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kanarya yeni orta sahasını buldu! Kanarya yeni orta sahasını buldu! 01:25
Efes uzatmada yıkıldı: 111-114 Efes uzatmada yıkıldı: 111-114 01:23
F.Bahçe ve G.Saray Hırvat yıldızın peşinde! F.Bahçe ve G.Saray Hırvat yıldızın peşinde! 01:19
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 01:18
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:18
Manchester City Arsenal'i eledi! Manchester City Arsenal'i eledi! 01:14
Daha Eski
Manchester City Arsenal'i eledi! Manchester City Arsenal'i eledi! 01:14
Anadolu Efes uzatmalarda kaybetti! Anadolu Efes uzatmalarda kaybetti! 01:13
Toroğlu'dan Beşiktaş eleştirisi! "Bu kadar hata olmaz" Toroğlu'dan Beşiktaş eleştirisi! "Bu kadar hata olmaz" 01:13
Şenol Güneş'ten Salih Uçan açıklaması! Sakatlığı... Şenol Güneş'ten Salih Uçan açıklaması! Sakatlığı... 01:12
Kartal Dolmabahçe'de rahat kazandı! Kartal Dolmabahçe'de rahat kazandı! 01:12
Penaltı kararı VAR'dan döndü! İşte o an Penaltı kararı VAR'dan döndü! İşte o an 01:12