Beşiktaş Alanyaspor maçını Ali Gültiken yorumladı! "Güven abidesi..."

Mert bir güven abidesi olarak Beşiktaş'ın kalesinde büyümeye devam ediyor. Kazanma duygusu bulaşıcıdır. Başarı olgusu herkesi içine alır ve bütün oyuncular bunun bir parçası olmak isterler. Beşiktaş bugün geldiği nokta itibariyle bu duyguları sonuna kadar yaşayan bir takım oldu. Daha iyi hedefleri de vadediyor.