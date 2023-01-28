Haberler Beşiktaş Beşiktaş Alanyaspor maçını Ali Gültiken yorumladı! "Güven abidesi..."

Beşiktaş Alanyaspor maçını Ali Gültiken yorumladı! "Güven abidesi..."

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u evinde ağırladı. Mücadele, Beşiktaş'ın 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Sabah spor yazarlarından Beşiktaş efsanesi Ali Gültiken, köşe yazısında Beşiktaş'ın oynadığı futbolu değerlendirdi. İşte o yazı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 08:58
Beşiktaş Alanyaspor maçını Ali Gültiken yorumladı! "Güven abidesi..."

Tosun Paşa, Beşiktaş'ın sahadaki Genelkurmay Başkanı olarak bütün mevkilerdeki kuvvetleri yönetiyor. Dün akşam iradesini o kadar etkili bir şekilde sahaya yansıttı ki, goller tabelaya yazılmadan önce bile maçın gidişatının mesajlarını çok net verdi.

Beşiktaş Alanyaspor maçını Ali Gültiken yorumladı! "Güven abidesi..."

Aboubakar'ın da gelmesiyle beraber Beşiktaş'ın önde muazzam bir hücum gücü oluştu. Ön tarafta Aboubakar ve Cenk'le Beşiktaş'ın ortaya koyduğu baskı, önce pozisyonlar sonra da gollerle netice verdi.

Beşiktaş Alanyaspor maçını Ali Gültiken yorumladı! "Güven abidesi..."

Son haftalarda üst üste kazanmanın vermiş olduğu güvenin üstüne bir de taraftarın muazzam coşkusu eklendiğinde dün akşam Alanyaspor buradan çıkışının olmadığını çok net hissetmiştir diye düşünüyorum.

Beşiktaş Alanyaspor maçını Ali Gültiken yorumladı! "Güven abidesi..."

Oyunun içerisinde tempoya büyük katkı sağlayan Fernandes, son haftalardaki mükemmel oyununa devam ediyor. Salih'le beraber orta alanda çok iyi işlere imza atıyorlar. Masuaku ve Tayfur'un öne doğru çıkışları Beşiktaş'ın hücum zenginliğini izleyenler açısından çok keyifli hale getirdi. Beşiktaş'ın kalesinde yine Mert'in yaptığı harika kurtarışları gördük.

Beşiktaş Alanyaspor maçını Ali Gültiken yorumladı! "Güven abidesi..."

Mert bir güven abidesi olarak Beşiktaş'ın kalesinde büyümeye devam ediyor. Kazanma duygusu bulaşıcıdır. Başarı olgusu herkesi içine alır ve bütün oyuncular bunun bir parçası olmak isterler. Beşiktaş bugün geldiği nokta itibariyle bu duyguları sonuna kadar yaşayan bir takım oldu. Daha iyi hedefleri de vadediyor.

DİĞER
Kardeşlerim dizisinde ‘Gönül’ü canlandıran Evrim Doğan’dan bomba açıklamalar! 'Hikâyenin ışığı yoksa milyon takipçili ünlü bile izlenmez’
Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle el ele sarmaş dolaş! Eski eş Emre Altuğ ile anlaşma yaptığı iddia edilen Şıkel aşk orucunu bozdu
İşte Fırtına'nın transfer hedefi! Visca...
Fenerbahçe'ye genç golcü! Teklif yapıldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
"Bazı formalar vardır bazı oyunculara yakışır"
Çarpıcı yorum! "İngiltere Milli Takımı'na çağrılırsa..."
MUĞLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşikaş efsanesi yorumladı! "Güven abidesi..." Beşikaş efsanesi yorumladı! "Güven abidesi..." 08:58
Raporunu hazırladı! O isim takımda kalacak Raporunu hazırladı! O isim takımda kalacak 08:19
Çarpıcı yorum! "İngiltere Milli Takımı'na çağrılırsa..." Çarpıcı yorum! "İngiltere Milli Takımı'na çağrılırsa..." 07:41
Kanarya yeni orta sahasını buldu! Kanarya yeni orta sahasını buldu! 01:25
Efes uzatmada yıkıldı: 111-114 Efes uzatmada yıkıldı: 111-114 01:23
F.Bahçe ve G.Saray Hırvat yıldızın peşinde! F.Bahçe ve G.Saray Hırvat yıldızın peşinde! 01:19
Daha Eski
İşte ara transferde atılan imzalar İşte ara transferde atılan imzalar 01:18
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:18
Manchester City Arsenal'i eledi! Manchester City Arsenal'i eledi! 01:14
Manchester City Arsenal'i eledi! Manchester City Arsenal'i eledi! 01:14
Anadolu Efes uzatmalarda kaybetti! Anadolu Efes uzatmalarda kaybetti! 01:13
Toroğlu'dan Beşiktaş eleştirisi! "Bu kadar hata olmaz" Toroğlu'dan Beşiktaş eleştirisi! "Bu kadar hata olmaz" 01:13