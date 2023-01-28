Beşiktaş 5. viteste

Süper Lig'de 21. haftanın açılış maçında Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede kazanan taraf 3-0'lık net skorla ev sahibi Beşiktaş oldu. Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 50. dakikada sahaya kaptan çıkan Cenk Tosun, 59. dakikada Dele Alli kaydetti. Alanyaspor maçından önce ligde oynadığı son dört karşılaşmada sırasıyla Adana Demirspor, Kasımpaşa, Konyaspor ve Kayserispor'u mağlup eden siyah-beyazlılar; dün akşam da Alanyaspor'u devirdi ve 5'te 5 yaparak bu periyotta 15 puanı hanesine yazdırmayı başardı.



LİGDE ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ

Siyah-beyazlılar, son dönemdeki etkili futbolunu Corendon Alanyaspor maçında da devam ettirdi. Sayısız gol pozisyonu yakalayan ve bir golü de ofsayta takılan Kara Kartallar, devreyi 1-0 önde kapatırken ikinci yarıda farka gitti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Süper Lig'deki son 5 maçını kazanan Beşiktaş böylece puanını 38'e yükseltti, puan cetvelinde üçüncü sıraya çıktı. Siyah-beyazlılar, büyük bir çıkış yakaladığı son 5 Süper Lig maçında rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 2 gol gördü. Beşiktaş, Süper Lig'de gelecek hafta, Vava- Cars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.



Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı maçlarda rakiplerini adeta sahasına hapsediyor. Siyah-beyazlılar dün akşam da Alanyaspor maçının ilk yarısında rakip kaleyi tam 11 kez yokladı, ancak bunlardan sadece birini gole çevirebildi.



SİYAH-beyazlıların çalışkan ismi Gedson Fernandes, son haftalardaki yükselişini Alanya karşılaşmasında da devam ettirdi. Orta sahada görev yapan 24 yaşındaki Portekizli yıldız, ilk 45 dakika boyunda 'sıfır' pas hatasıyla oynadı.



DİREĞE TAKILDI

Kara Kartal'ın tecrübeli isimlerinden Necip Uysal, dün direğe takıldı. İkinci yarıda sakatlanan Salih'in yerine giren Necip, orta sahada verilen görevi eksizsiz olarak yerine getirdi. Uysal, dakikalar 84'ü gösterdiğinde ceza sahası önünde topla buluştu, yerden sert ve düzgün vuruşunda top direkten geri geldi.



TAYFUR SIRITMIYOR

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Tayfur Bingöl, performansıyla hangi mevkide görev alırsa alsın başarılı olacağını bir kez daha kanıtladı. Şenol Güneş'in zaman zaman orta sahada görev verdiği Tayfur, cezası nedeniyle Rosier'in yokluğunda savunmanın sağında görev yaparken; takımına hem savunmada hem de hücumda büyük katkı sağladı.



HER DAİM HAZIR KITA

Siyah-beyazlıların tecrübeli savunma oyuncusu Welinton Souza, Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Bu sezon ligde 7 maçta forma giyen Sambacı, dün akşam 4. kez başlama düdüğüyle birlikte görev aldı. Welinton, sarı kart cezalısı Romain Saiss'in yokluğunda genç stoper Tallip Talha Sanuç ile birlikte başarılı bir performans ortaya koydu.