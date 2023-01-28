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Abou coşkusu!

Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki futbolcu 677 gün sonra yeniden Vodafone Park çimlerine çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2023 Cumartesi 06:50
Abou coşkusu!
Vodafone Park'ta dün Vincent Aboubakar coşkusu vardı. 677 gün sonra yeniden Beşiktaş formasıyla oynayan Kamerunlu futbolcu ısınmaya çıktığı andan itibaren stat adeta yıkıldı. 31 yaşındaki forvet adımını sahaya attığında tüm tribünler onun adını haykırdı. Aboubakar da bu büyük sevgiye onları alkışlayarak cevap verdi. Tribünleri tek tek dolaşarak siyah-beyazlıları selamladı. Wout Weghorst, Manchester United'a transfer olunca o da Kartal'a gelmişti.

Vincent Aboubakar ilk maçında olumlu bir performans sergiledi. Bir pozisyonda da bildiğimiz Aboubakar golünü attı. Kaleci Mert Günok'un Muleka'yı kaçırdığı pozisyonda karambol yaşandı. Top Kamerunlu forvetin önünde kaldı. Harika bir aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı. Stat hoparlöründen gol anonsu yapılırken VAR incelemesinde pozisyonun başında Muleka'nın ofsayt olduğu tespit edildi. Müthiş golü ofsayta takıldı.

Vincent Aboubakar maç sonu konuşmasında şunları söyledi: "Beşiktaş benim evim. Yeniden burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarın karşılaması harikaydı. Onlarla beraber yeni kupalar kazanmak istiyorum. Performansımı giderek artıracağım. Atacağım gollerle, yapacağım asistlerle Beşiktaş'a katkı vermeyi planlıyorum. Burada oynadığım 2 sezonda da şampiyon olmuştuk. Umarım bu sezon da aynı başarıyı yakalarız. Bu gücümüz var"

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