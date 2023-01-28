Abou coşkusu!

Vincent Aboubakar ilk maçında olumlu bir performans sergiledi. Bir pozisyonda da bildiğimiz Aboubakar golünü attı. Kaleci Mert Günok'un Muleka'yı kaçırdığı pozisyonda karambol yaşandı. Top Kamerunlu forvetin önünde kaldı. Harika bir aşırtma vuruşla fileleri havalandırdı. Stat hoparlöründen gol anonsu yapılırken VAR incelemesinde pozisyonun başında Muleka'nın ofsayt olduğu tespit edildi. Müthiş golü ofsayta takıldı.
Vincent Aboubakar maç sonu konuşmasında şunları söyledi: "Beşiktaş benim evim. Yeniden burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarın karşılaması harikaydı. Onlarla beraber yeni kupalar kazanmak istiyorum. Performansımı giderek artıracağım. Atacağım gollerle, yapacağım asistlerle Beşiktaş'a katkı vermeyi planlıyorum. Burada oynadığım 2 sezonda da şampiyon olmuştuk. Umarım bu sezon da aynı başarıyı yakalarız. Bu gücümüz var"