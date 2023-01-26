Beşiktaş'tan Barinov için yeni transfer teklifi! Önerilen rakam...

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Şampiyonluk iddiasını güçlendirmek için kadrosuna takviye yapacak olan Siyah-Beyazlı yönetim, tüm imkanları zorluyor.
Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Şampiyonluk iddiasını güçlendirmek için kadrosuna takviye yapacak olan Siyah-Beyazlı yönetim, tüm imkanları zorluyor.
Kara Kartal'ın, Lokomotiv Moskova forması giyen orta saha Dmitri Barinov için yaptığı teklif reddedilmişti.
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Barinov transferi için yaptığımız görüşmeler sona erdi. Lokomotiv'e bir teklif yaptık ancak onlar kabul etmedi. Bizim için bu konu kapandı" ifadelerini kullanmıştı.
Akşam'ın derlediği habere göre Rus basını, Beşiktaş'ın bu transferi bitirmek için Rus ekibine yeni bir teklif sunduğunu yazdı. Haberin devamında, Beşiktaş'ın Lokomotiv Moskova alt yapısından yetişen 26 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.
İLK KEZ ÜLKE DIŞINA
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 9 milyon euro olan futbolcunun transferinde Lokomotiv'in karar vermesi bekleniyor. Rus futbolcu, bu sezon çıktığı 20 maçta; 1 gol, 1 asistle katkı sağladı. 2016'dan bu yana A Takım'da forma giyen Barinov'un transferi gerçekleşirse, ilk kez başka bir ülkede forma giyme şansı yakalayacak. Beşiktaş, teklifi n tekrar reddedilmesi halinde diğer alternatiflere yönelecek.