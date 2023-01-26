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Beşiktaş'tan Barinov için yeni transfer teklifi! Önerilen rakam...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, orta sahaya kretif ve kesici birini ararken, gündeme Barinov gelmişti. Beşiktaş yönetimi kısa süre önce Barinov transferinden vazgeçtiklerini açıklarken, Rus basınından konuya ilişkin sürpriz bir gelişme aktarıldı. Beşiktaş'ın, Barinov için yeni teklif yaptığı ifade edildi. İşte o rakam...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2023 Perşembe 11:24
Beşiktaş'tan Barinov için yeni transfer teklifi! Önerilen rakam...

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Şampiyonluk iddiasını güçlendirmek için kadrosuna takviye yapacak olan Siyah-Beyazlı yönetim, tüm imkanları zorluyor.

Beşiktaş'tan Barinov için yeni transfer teklifi! Önerilen rakam...

Kara Kartal'ın, Lokomotiv Moskova forması giyen orta saha Dmitri Barinov için yaptığı teklif reddedilmişti.

Beşiktaş'tan Barinov için yeni transfer teklifi! Önerilen rakam...

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Barinov transferi için yaptığımız görüşmeler sona erdi. Lokomotiv'e bir teklif yaptık ancak onlar kabul etmedi. Bizim için bu konu kapandı" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'tan Barinov için yeni transfer teklifi! Önerilen rakam...

Akşam'ın derlediği habere göre Rus basını, Beşiktaş'ın bu transferi bitirmek için Rus ekibine yeni bir teklif sunduğunu yazdı. Haberin devamında, Beşiktaş'ın Lokomotiv Moskova alt yapısından yetişen 26 yaşındaki futbolcu için 5 milyon euroluk teklifte bulunduğu iddia edildi.

Beşiktaş'tan Barinov için yeni transfer teklifi! Önerilen rakam...

İLK KEZ ÜLKE DIŞINA
Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 9 milyon euro olan futbolcunun transferinde Lokomotiv'in karar vermesi bekleniyor. Rus futbolcu, bu sezon çıktığı 20 maçta; 1 gol, 1 asistle katkı sağladı. 2016'dan bu yana A Takım'da forma giyen Barinov'un transferi gerçekleşirse, ilk kez başka bir ülkede forma giyme şansı yakalayacak. Beşiktaş, teklifi n tekrar reddedilmesi halinde diğer alternatiflere yönelecek.

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