Beşiktaş'tan Barinov için yeni transfer teklifi! Önerilen rakam...

İLK KEZ ÜLKE DIŞINA

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 9 milyon euro olan futbolcunun transferinde Lokomotiv'in karar vermesi bekleniyor. Rus futbolcu, bu sezon çıktığı 20 maçta; 1 gol, 1 asistle katkı sağladı. 2016'dan bu yana A Takım'da forma giyen Barinov'un transferi gerçekleşirse, ilk kez başka bir ülkede forma giyme şansı yakalayacak. Beşiktaş, teklifi n tekrar reddedilmesi halinde diğer alternatiflere yönelecek.