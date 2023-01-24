Kartal'a Hollandalı dinamo! Beşiktaş Joey Veerman transferi için harekete geçti

Golcü oyuncusu Weghorst'u Manchester United'e gönderen Beşiktaş, forvet hattını eski yıldızı Vincent Aboubakar ile doldurdu.
Golcü oyuncusu Weghorst'u Manchester United'e gönderen Beşiktaş, forvet hattını eski yıldızı Vincent Aboubakar ile doldurdu.
Ocak transfer döneminin hareketli takımı Beşiktaş orta saha bölgesi için harekete geçti.
Şenol Güneş'in raporuna göre transfer çalışmlarını sürdüren Beşiktaş için Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı.
vi.nl'in haberine göre, Beşiktaş, PSV Teknik Direktörü Ruud van Nistelrooy'un gözünden düşen Joey Veerman'ı kadrosuna katmak istiyor.
Geçtiğimiz sezon 6 milyon euro bedelle Heerenveen'den PSV'ye transfer olan 24 yaşındaki oyuncu 2 maçtır yedek kulübesine çekildi.
Joey Veerman PSV formasıyla bu sezon 27 maçta görev aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncu 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Hollandalı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan oyuncunun kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.