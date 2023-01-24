Haberler Beşiktaş Kartal'a Hollandalı dinamo! Beşiktaş Joey Veerman transferi için harekete geçti

Kartal'a Hollandalı dinamo! Beşiktaş Joey Veerman transferi için harekete geçti

Ocak ayı transferinini hızlı takımlarından Beşiktaş orta saha takviyesi için düğmeye bastı. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kartal aradığı orta sahayı Hollanda'da buldu. Kartal PSV'nin orta sahadaki dinamosu Joey Veerman'ı istiyor. İşte transferin detayları... (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2023 Salı 18:49
ENES CEVAHİRCİ
Kartal'a Hollandalı dinamo! Beşiktaş Joey Veerman transferi için harekete geçti

Golcü oyuncusu Weghorst'u Manchester United'e gönderen Beşiktaş, forvet hattını eski yıldızı Vincent Aboubakar ile doldurdu.

Kartal'a Hollandalı dinamo! Beşiktaş Joey Veerman transferi için harekete geçti

Ocak transfer döneminin hareketli takımı Beşiktaş orta saha bölgesi için harekete geçti.

Kartal'a Hollandalı dinamo! Beşiktaş Joey Veerman transferi için harekete geçti

Şenol Güneş'in raporuna göre transfer çalışmlarını sürdüren Beşiktaş için Hollanda basını flaş bir iddia ortaya attı.

Kartal'a Hollandalı dinamo! Beşiktaş Joey Veerman transferi için harekete geçti

vi.nl'in haberine göre, Beşiktaş, PSV Teknik Direktörü Ruud van Nistelrooy'un gözünden düşen Joey Veerman'ı kadrosuna katmak istiyor.

Kartal'a Hollandalı dinamo! Beşiktaş Joey Veerman transferi için harekete geçti

Geçtiğimiz sezon 6 milyon euro bedelle Heerenveen'den PSV'ye transfer olan 24 yaşındaki oyuncu 2 maçtır yedek kulübesine çekildi.

Kartal'a Hollandalı dinamo! Beşiktaş Joey Veerman transferi için harekete geçti

Joey Veerman PSV formasıyla bu sezon 27 maçta görev aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncu 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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