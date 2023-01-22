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Abou: Salah kadar iyiyim

Aboubakar, Dünya Kupası'ndan önce Muhammed Salah hakkında yaptığı açıklamada, "Salah beni fazla etkilemiyor. Çok gol atıyor ama oyun içinde fazla bir şey üretmiyor. İnsanların Salah'a ilgisini anlıyorum çünkü Premier Lig'in en skorer oyuncularından biri. Salah kadar iyiyim. Onun yaptıklarını ben de başarabilirim" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2023 Pazar 06:50
Abou: Salah kadar iyiyim
Aboubakar, Dünya Kupası'ndan önce Muhammed Salah hakkında yaptığı açıklamada, "Salah beni fazla etkilemiyor. Çok gol atıyor ama oyun içinde fazla bir şey üretmiyor. İnsanların Salah'a ilgisini anlıyorum çünkü Premier Lig'in en skorer oyuncularından biri. Salah kadar iyiyim. Onun yaptıklarını ben de başarabilirim" dedi.
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