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Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Aboubakar'ın son durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Vincent Aboubakar transferi ile ilgili, "Biz anlaştık aslında, Al-Nassr ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 16:25
Beşiktaş'tan Vincent Aboubakar açıklaması!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Aboubakar'ın son durumu belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş Kulübü Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayrak, Beşiktaşlılar Derneğini ziyaret ederek, taraftarla bir araya geldi.

Burada taraftarların sorularını yanıtlayan Bayrak, Aboubakar transferinin son aşamada olduğunu söyledi.

Transferin bugün açıklanabileceğini belirten Bayrak, "Sona yaklaştık diyebilirim. Al-Nassr ile problemi var. Biz anlaştık aslında, Al-Nassr ile problemini çözdüğü zaman gelecek diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aboubakar'ın yaptığı işlerin ortada olduğunu dile getiren Bayrak, "Beşiktaş'a verdiği hizmet ortada. Bizden sonra kaç paraya transfer olduğu ortada. Şu an Al-Nassr'dan kaç para aldığı ortada. Bunların hepsi oyunuyla ilgili, verilen bu ücretler performansıyla ilgili. O yüzden güveniyoruz tabii ki." diye konuştu.

Beşiktaş'ın diğer branşlardaki durumunun sorulması üzerine Bayrak, yeni sponsorluk anlaşmalarıyla amatör şubelerde daha iyi takımlar kuracaklarını anlattı.

"DELE ALLİ'NİN ÇIKIŞ YAKALAYACAĞINA İNANIYORUM"

Dele Alli'nin performası ve kulüpteki geleceğiyle ilgili durumun sorulması üzerine Bayrak, şöyle konuştu:

"Sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi var. Ben Dele Alli'nin çıkış yakalayacağına inanıyorum. 150 milyon avroyu görmüş adam. Son maçta girdiğinde neler yaptığını gördük aslında. Golde onun koşuları, pozisyon içerisindeki adam eksiltmesi var. Çok az bir sürede Dele Alli'nin katkısı oldu maçta. Şu an rotasyon değil, puana ihtiyacımız var. Rahat olduğumuz maçlarda futbolcularımızın hepsi süre alacaktır ama şu an 3 puan 3 puan gitmemiz lazım. Futbolcularımıza devamlı transfer teklifleri geliyor ama faydalanacaklarımızı bırakmıyoruz zaten. Biz bu sene şampiyon olacağız inşallah, hedef o."

Konuşmanın ardından Çankırı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Oğuzhan Akbaba, Bayrak'a tuz lambası hediye etti.

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