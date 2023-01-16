Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'ın menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'ın menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan'ın menajeri önemli açıklamalarda bulundu. Menajer Ömer Uzun, siyah-beyazlı kulüp tarafından oyuncunun opsiyonunun kullanıldığını duyurdu. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 10:56 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2023 Pazartesi 12:03
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'ın menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, dış transfer kadar iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Wout Weghorst ve Francisco Montero ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, bir isimde ise mutlu sona ulaştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'ın menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı

OPSİYONU KULLANILDI

Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun, Beşiktaş'ın oyuncunun 1 yıllık opsiyonunun kullanıldığını ve sözleşmesinin 2024'e uzatıldığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'ın menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı

Uzun yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'ın menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı

Salih'e çok güvendiklerini ve bu sene içinde kadro yapılanmasında önemli bir yeri olacağını bize söylediler. Salih'e güvendiklerini göstermek amacıyla artı 1 yıllık opsiyonunu kullandılar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'ın menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı

2024 yılında bitiyor kontratı. Resmi olarak sözleşmesi 2024'e kadar uzadı. Bu sene sonunda bitmiyor yani onu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'ın menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Beşiktaş, Salih Uçan'ın sözleşmesindeki opsiyonun kullanıldığını TFF'ye de bildirdi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Yılın transferi için Galatasaray’a müjdeli haber! Dünya devi aradan çekildi: Şampiyonluk hamlesi geliyor…
Müge Anlı üfürükçü Süleyman ile evden kaçan 18 yaşındaki Hilal Baltacı'yı buldu! Atv canlı yayınında olay anlar: "Manevi babadan koca olmaz!"
Jesus'tan transfer talebi!
Galatasaray'dan transfer resti! 'Bedavaya alırız'
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Flaş transfer itirafı! "Beşiktaş'tan teklif aldım"
Beşiktaş'tan sürpriz transfer kararı! Premier Lig ekibine teklif yapılacak
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
Anadolu Üniversitesi sınav giriş yeri sorgulama ekranı
Yeni Evim kampanyasına uygun projeler listesi!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa'dan teklif geldi! Başakşehir'in yanıtı... Fransa'dan teklif geldi! Başakşehir'in yanıtı... 11:47
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray... Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi! Galatasaray... 11:25
Bomba transfer iddiası! Aynı takımda buluşuyorlar Bomba transfer iddiası! Aynı takımda buluşuyorlar 11:13
Abdullah Avcı: Rekabet daha fazla olacak Abdullah Avcı: Rekabet daha fazla olacak 10:57
Menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı Menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı 10:56
Anlaşma sağlandı! İmzayı atacak Anlaşma sağlandı! İmzayı atacak 10:39
Daha Eski
Süper Lig'in gol krallığında son durum! Süper Lig'in gol krallığında son durum! 10:29
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:49
PSG'ye Rennes çelmesi! PSG'ye Rennes çelmesi! 00:51
Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi" Çarpıcı sözler! "Hoca yemeye devam edecek gibi" 07:36
Çakar'dan hakem yorumu! "İlk gol öncesi..." Çakar'dan hakem yorumu! "İlk gol öncesi..." 07:51
TFF'den Timur - Altıntop görüşmesine ilişkin açıklama! TFF'den Timur - Altıntop görüşmesine ilişkin açıklama! 08:05