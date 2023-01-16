BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Salih Uçan'ın menajeri açıkladı! Kontratı uzatıldı

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, dış transfer kadar iç transferde de hareketli günler geçiriyor. Wout Weghorst ve Francisco Montero ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, bir isimde ise mutlu sona ulaştı.
OPSİYONU KULLANILDI
Salih Uçan'ın menajeri Ömer Uzun, Beşiktaş'ın oyuncunun 1 yıllık opsiyonunun kullanıldığını ve sözleşmesinin 2024'e uzatıldığını açıkladı.
Uzun yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta devre arasında Başakşehir'e giderken bunu sayın Ceyhun Kazancı'yla beraber zaten planlamıştık. Başkan da bu konuda destekledi.