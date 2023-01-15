Haberler Beşiktaş ‘Aboubakar’ı takipteyiz’

‘Aboubakar’ı takipteyiz’

Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ, maç sonu transfere dair önemli açıklamalar yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 06:50
‘Aboubakar’ı takipteyiz’
Siyah beyazlı yönetici, Aboubakar'la ilgili "Vincent Aboubakar gündemimizde. Kulübündeki durumu netleştiğinde bakacağız" dedi. Weghorst için "Oyuncuyu zorla tutup faydalanamamak Beşiktaş'a hizmet olmayacaktı. 3.5 milyon euro katkı yaparak, Beşiktaş'tan gitti. Alacaklarını da bıraktı. Weghorst gitti. Son 2 senedir yaptığımız transferler ortada. Birçok yıldızı kazandırdık. Taraftarımızın şüphesi olmasın" ifadesini kullanan Kocadağ, bir başka forvet iddiası Boupendza ile ilgili de "Boupendza'nın sakatlığıyla ilgili bilgi yok. Boupendza listede olabilecek bir oyuncu" diye konuştu.
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